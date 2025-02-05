https://crimea.ria.ru/20250205/v-rf-khotyat-zapretit-prodazhu-alkogolya-molodezhi-do-21-goda-1143937016.html

В РФ хотят запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года

В РФ хотят запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года - РИА Новости Крым, 05.02.2025

В РФ хотят запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года. Об этом он заявил на РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T14:28

2025-02-05T14:28

2025-02-05T14:46

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

алкоголь

россия

общество

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года. Об этом он заявил на заседании расширенной коллегии ведомства.Правительство России в конце прошлого года утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. План содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублейБезалкогольное пиво таким не является – наркологВ России повысят минимальные цены на крепкий алкоголь

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), алкоголь, россия, общество, закон и право, новости