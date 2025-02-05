https://crimea.ria.ru/20250205/v-kurskoy-oblasti-rossiyskie-voyska-nanesli-porazhenie-15-brigadam-vsu-1143936271.html

В Курской области российские войска нанесли поражение 15 бригадам ВСУ

В Курской области российские войска нанесли поражение 15 бригадам ВСУ - РИА Новости Крым, 05.02.2025

В Курской области российские войска нанесли поражение 15 бригадам ВСУ

Войска РФ продолжают вытеснять украинских боевиков с территории Курской области, за сутки российские военные нанесли поражение 15 бригадам ВСУ, киевский режим... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T14:02

2025-02-05T14:02

2025-02-05T14:07

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Войска РФ продолжают вытеснять украинских боевиков с территории Курской области, за сутки российские военные нанесли поражение 15 бригадам ВСУ, киевский режим потерял еще более 300 солдат. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 13 населенных пунктов Сумской области. За сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 боевые бронированные машины, 1827 автомобилей, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250205/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-dva-poselka-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1143933330.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу