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В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка

В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 05.02.2025

В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка

С пляжей Крыма на сегодняшний день собрали и вывезли почти 700 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T10:01

2025-02-05T10:01

2025-02-05T10:01

крым

севастополь

краснодарский край

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив мазута

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. С пляжей Крыма на сегодняшний день собрали и вывезли почти 700 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России.В Севастополе мониторят 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 644,5 тонн загрязненного песка и грунта.В акватории Черного моря на данный момент специалисты обработали сорбентом свыше 52,2 тыс. квадратных метров и собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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