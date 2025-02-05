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В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 05.02.2025
В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
С пляжей Крыма на сегодняшний день собрали и вывезли почти 700 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T10:01
2025-02-05T10:01
2025-02-05T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. С пляжей Крыма на сегодняшний день собрали и вывезли почти 700 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России.В Севастополе мониторят 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 644,5 тонн загрязненного песка и грунта.В акватории Черного моря на данный момент специалисты обработали сорбентом свыше 52,2 тыс. квадратных метров и собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы
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крым, севастополь, краснодарский край, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), экология, черное море, новости, новости крыма, новости севастополя
В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
В Черном море собрали 25 тонн загрязненной мазутом воды - МЧС