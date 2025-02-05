Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250205/v-krymu-i-sevastopole-sobrali-bolee-1300-tonn-zagryaznennogo-mazutom-peska-1143927472.html
В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 05.02.2025
В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
С пляжей Крыма на сегодняшний день собрали и вывезли почти 700 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T10:01
2025-02-05T10:01
крым
севастополь
краснодарский край
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
экология
черное море
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143617083_12:0:830:460_1920x0_80_0_0_97252f82b4017e35fe5a1869c42ead22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. С пляжей Крыма на сегодняшний день собрали и вывезли почти 700 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России.В Севастополе мониторят 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 644,5 тонн загрязненного песка и грунта.В акватории Черного моря на данный момент специалисты обработали сорбентом свыше 52,2 тыс. квадратных метров и собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы
крым
севастополь
краснодарский край
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143617083_114:0:727:460_1920x0_80_0_0_b996ba8d44480a01efa09c4f2514439f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, краснодарский край, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), экология, черное море, новости, новости крыма, новости севастополя
В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка

В Черном море собрали 25 тонн загрязненной мазутом воды - МЧС

10:01 05.02.2025
 
© МЧС РоссииВодолазы МЧС России обследуют акваторию Черного моря в зоне ЧС
Водолазы МЧС России обследуют акваторию Черного моря в зоне ЧС
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. С пляжей Крыма на сегодняшний день собрали и вывезли почти 700 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Крыму обследуют 525 километров берега. Очищено 213,5 километра, всего собрано и вывезено 697 тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.
В Севастополе мониторят 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 644,5 тонн загрязненного песка и грунта.
В акватории Черного моря на данный момент специалисты обработали сорбентом свыше 52,2 тыс. квадратных метров и собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.
В Краснодарском крае обследуют 265 километров берега. Были обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. Всего с берега вывезли почти 178 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 км
Шесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"
Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы
 
КрымСевастопольКраснодарский крайРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив мазутаРазлив нефтепродуктовМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ЭкологияЧерное мореНовостиНовости КрымаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт
13:29Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков
13:17Лодки и яхты у крымчан забирать не будут – в МЧС опровергли фейк
13:14В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
13:03Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса
12:56Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области
12:52Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее
12:47Контакты России и США активизировались - Кремль
12:10Лавров отреагировал на слова Трампа о втягивании Украины в НАТО
12:02Режим ЧП в экономике продлен в Приднестровье
11:54Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины
11:43Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата
11:33Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог
11:16На Украине заявили о демографической катастрофе
10:47Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
10:15Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков
10:01В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
09:57Вода в двух селах Крыма временно станет непригодной для питья
09:50В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка
09:42Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России
Лента новостейМолния