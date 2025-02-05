https://crimea.ria.ru/20250205/v-kremle-otvetili-na-slova-trampa-ob-ochen-konstruktivnykh-peregovorakh-1143933054.html

Контакты России и США активизировались - Кремль

Контакты России и США активизировались - Кремль - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Контакты России и США активизировались - Кремль

Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и усиливаются, но говорить о каких-либо переговорах на высшем уровне пока не представляется возможным. Об РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T12:47

2025-02-05T12:47

2025-02-05T13:05

дмитрий песков

кремль

переговоры

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внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и усиливаются, но говорить о каких-либо переговорах на высшем уровне пока не представляется возможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта.3 февраля Песков заявил, что в Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Песков добавил, что обсуждать возможных участников переговорного процесса также пока рано.Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, и этого никто не может оспорить. Поэтому трудно сказать, может ли он представлять страну в переговорном процессе.Ранее о том, что Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский начал предвыборную кампанию – политологЛавров отреагировал на слова Трампа о втягивании Украины в НАТОДух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, переговоры, политика, россия, сша, дональд трамп, новости, внешняя политика