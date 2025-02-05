Контакты России и США активизировались - Кремль
Контакты России и США по линии отдельных ведомств усилились – Песков
12:47 05.02.2025 (обновлено: 13:05 05.02.2025)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и усиливаются, но говорить о каких-либо переговорах на высшем уровне пока не представляется возможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта.
"Я здесь могу сказать только следующее, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать", - цитирует Пескова РИА Новости.
3 февраля Песков заявил, что в Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Песков добавил, что обсуждать возможных участников переговорного процесса также пока рано.
Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, и этого никто не может оспорить. Поэтому трудно сказать, может ли он представлять страну в переговорном процессе.
Ранее о том, что Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины.
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