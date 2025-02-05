Рейтинг@Mail.ru
Контакты России и США активизировались - Кремль - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250205/v-kremle-otvetili-na-slova-trampa-ob-ochen-konstruktivnykh-peregovorakh-1143933054.html
Контакты России и США активизировались - Кремль
Контакты России и США активизировались - Кремль - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Контакты России и США активизировались - Кремль
Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и усиливаются, но говорить о каких-либо переговорах на высшем уровне пока не представляется возможным. Об РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T12:47
2025-02-05T13:05
дмитрий песков
кремль
переговоры
политика
россия
сша
дональд трамп
новости
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122723025_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_1915805f7d1e1c59e35ae04682612566.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и усиливаются, но говорить о каких-либо переговорах на высшем уровне пока не представляется возможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта.3 февраля Песков заявил, что в Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Песков добавил, что обсуждать возможных участников переговорного процесса также пока рано.Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, и этого никто не может оспорить. Поэтому трудно сказать, может ли он представлять страну в переговорном процессе.Ранее о том, что Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский начал предвыборную кампанию – политологЛавров отреагировал на слова Трампа о втягивании Украины в НАТОДух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122723025_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f22d5d22ef415ac812dd355cb0f7e8c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, кремль, переговоры, политика, россия, сша, дональд трамп, новости, внешняя политика
Контакты России и США активизировались - Кремль

Контакты России и США по линии отдельных ведомств усилились – Песков

12:47 05.02.2025 (обновлено: 13:05 05.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и усиливаются, но говорить о каких-либо переговорах на высшем уровне пока не представляется возможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта.
"Я здесь могу сказать только следующее, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать", - цитирует Пескова РИА Новости.
3 февраля Песков заявил, что в Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Песков добавил, что обсуждать возможных участников переговорного процесса также пока рано.
Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, и этого никто не может оспорить. Поэтому трудно сказать, может ли он представлять страну в переговорном процессе.
Ранее о том, что Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог
Лавров отреагировал на слова Трампа о втягивании Украины в НАТО
Дух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства
 
Дмитрий ПесковКремльПереговорыПолитикаРоссияСШАДональд ТрампНовостиВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт
13:29Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков
13:17Лодки и яхты у крымчан забирать не будут – в МЧС опровергли фейк
13:14В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
13:03Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса
12:56Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области
12:52Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее
12:47Контакты России и США активизировались - Кремль
12:10Лавров отреагировал на слова Трампа о втягивании Украины в НАТО
12:02Режим ЧП в экономике продлен в Приднестровье
11:54Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины
11:43Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата
11:33Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог
11:16На Украине заявили о демографической катастрофе
10:47Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
10:15Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков
10:01В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
09:57Вода в двух селах Крыма временно станет непригодной для питья
09:50В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка
09:42Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России
Лента новостейМолния