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В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка
В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка - РИА Новости Крым, 05.02.2025
В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка
Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в среду в... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T09:50
2025-02-05T09:50
россия
новости
министерство обороны рф
космодром плесецк
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе оборонного ведомстве.В начале декабря прошлого года с космодрома Плесецк также запускали ракету-носитель "Союз – 2.1б" с военным спутником, сообщали в Минобороны России. Еще раньше, 31 октября, Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником в интересах оборонного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вывела на орбиту рекордное количество спутниковВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя год
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россия, новости, министерство обороны рф, космодром плесецк, воздушно-космический силы (вкс)
В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка

Ракета "Союз-2.1в" с военными спутниками для Минобороны стартовала с Плесецка

09:50 05.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1а" с космодрома Байконур
Пуск РН Союз-2.1а с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе оборонного ведомстве.
"С космодрома "Плесецк" (Архангельской области) боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В начале декабря прошлого года с космодрома Плесецк также запускали ракету-носитель "Союз – 2.1б" с военным спутником, сообщали в Минобороны России. Еще раньше, 31 октября, Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником в интересах оборонного ведомства.
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РоссияНовостиМинистерство обороны РФКосмодром ПлесецкВоздушно-космический силы (ВКС)
 
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