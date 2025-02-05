https://crimea.ria.ru/20250205/v-interesakh-minoborony-raketa-s-voennymi-sputnikami-vyshla-s-plesetska-1143927322.html

В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка

В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка - РИА Новости Крым, 05.02.2025

В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в среду в... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T09:50

2025-02-05T09:50

2025-02-05T09:50

россия

новости

министерство обороны рф

космодром плесецк

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе оборонного ведомстве.В начале декабря прошлого года с космодрома Плесецк также запускали ракету-носитель "Союз – 2.1б" с военным спутником, сообщали в Минобороны России. Еще раньше, 31 октября, Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником в интересах оборонного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вывела на орбиту рекордное количество спутниковВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя год

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, космодром плесецк, воздушно-космический силы (вкс)