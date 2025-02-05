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В Джанкое до конца февраля ограничат движение транспорта на одной из улиц

В Джанкое до конца февраля ограничат движение транспорта на одной из улиц - РИА Новости Крым, 05.02.2025

В Джанкое до конца февраля ограничат движение транспорта на одной из улиц

В Джанкое временно ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги по улице Интернациональной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T22:12

2025-02-05T22:12

2025-02-05T22:12

джанкой

игорь ивин

новости крыма

транспорт

общественный транспорт

ремонт и строительство дорог в крыму

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Джанкое временно ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги по улице Интернациональной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Игорь Ивин.Ограничение будет действовать с 08:30 до 17:00. Однако горожане, проживающие возле данного участка дороги, представители обслуживающих организации, которые находятся на данном участке, а также машины скорой помощи, полиции и пожарных смогут проезжать без ограничений, уточнил глава администрации.Расписание движения общественного транспорта не меняется.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Симферополе на ямочный ремонт дорог в 2025 году выделят 100 миллионов рублей, такую же сумму направят на ремонт тротуаров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubЧитайте также на РИА Новости Крым:Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятКакие дворы капитально отремонтируют в АрмянскеВ Севастополе отремонтируют подпорную стену на Адмирала Октябрьского

джанкой

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2025

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