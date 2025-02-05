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В Джанкое до конца февраля ограничат движение транспорта на одной из улиц
В Джанкое до конца февраля ограничат движение транспорта на одной из улиц - РИА Новости Крым, 05.02.2025
В Джанкое до конца февраля ограничат движение транспорта на одной из улиц
В Джанкое временно ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги по улице Интернациональной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T22:12
2025-02-05T22:12
2025-02-05T22:12
джанкой
игорь ивин
новости крыма
транспорт
общественный транспорт
ремонт и строительство дорог в крыму
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Джанкое временно ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги по улице Интернациональной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Игорь Ивин.Ограничение будет действовать с 08:30 до 17:00. Однако горожане, проживающие возле данного участка дороги, представители обслуживающих организации, которые находятся на данном участке, а также машины скорой помощи, полиции и пожарных смогут проезжать без ограничений, уточнил глава администрации.Расписание движения общественного транспорта не меняется.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Симферополе на ямочный ремонт дорог в 2025 году выделят 100 миллионов рублей, такую же сумму направят на ремонт тротуаров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubЧитайте также на РИА Новости Крым:Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятКакие дворы капитально отремонтируют в АрмянскеВ Севастополе отремонтируют подпорную стену на Адмирала Октябрьского
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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джанкой, игорь ивин, новости крыма, транспорт, общественный транспорт, ремонт и строительство дорог в крыму, ограничение движения
В Джанкое до конца февраля ограничат движение транспорта на одной из улиц
В Джанкое почти на месяц ограничат движение из-за ремонта дороги по одной из улиц