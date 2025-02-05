https://crimea.ria.ru/20250205/v-2025-godu-v-krymu-kapitalno-otremontiruyut-16-shkol-1143946065.html

В 2025 году в Крыму капитально отремонтируют 16 школ

В 2025 году в Крыму капитально отремонтируют 16 школ - РИА Новости Крым, 05.02.2025

В 2025 году в Крыму капитально отремонтируют 16 школ

В Крыму в 2025 году проведут капитальный ремонт 16 школ. Средства на это будут выделены в рамках регионального проекта "Все лучшее - детям", заявила в эфире... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T21:56

2025-02-05T21:56

2025-02-05T21:56

радио "спутник в крыму"

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году проведут капитальный ремонт 16 школ. Средства на это будут выделены в рамках регионального проекта "Все лучшее - детям", заявила в эфире радио "Спутник в Крыму" министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.Муниципальные школы для проведения капремонта были отобраны благодаря ответственному отношению глав администраций, отметила Валентина Лаврик. Они готовили проектно-сметную документацию и отправляли в проектный офис, где ее по 14 видам работ оценивали специалисты."Они определяли, какие школы нужно в первую очередь зафинансировать, а какие во вторую очередь и так далее. На сегодняшний день отбор таких школ произошел на 3 года бюджетного периода. В этом году у нас их 16, в следующем году 1 школа, но будет еще объявлен дополнительный набор. На 27 год уже 12 зданий определены", – отметила Валентина Лаврик.В некоторых школах ремонт планируется завершить за год, в некоторых, в зависимости от объема и видов работ, он затянется на два года.Это ремонты в классах, в коридорах, кровля, входная группа, создание таких условий, которые касаются непосредственно пищеблоков, актового спортивного зала, то есть полностью комплексный ремонт. Отдельные средства выделяются также на оснащение новой мебелью и современной техникой.В художественном оформлении школ участвуют студенты направлений архитектуры и дизайна.Региональный проект "Все лучшее – детям" финансируется в рамках большого федерального проекта "Молодежь и дети". На его исполнение в Крыму из федерального бюджета выделено 2,7 млрд рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предметКак школьникам Крыма помогают выбрать профессию и поступить в вузПутин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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