Рейтинг@Mail.ru
Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250205/ushel-na-front-dobrovoltsem-sevastopol-prostilsya-s-geroem-svo-1143944496.html
Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО
Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО
В Севастополи проводили в последний путь погибшего героя спецоперации Михаила Астапова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T18:43
2025-02-05T18:43
герои сво
утраты
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/18/1142890095_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_b72260f1b25cf5d90770ab068ed546a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополи проводили в последний путь погибшего героя спецоперации Михаила Астапова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Михаил Астапов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №8. Проходил срочную службу в восках ПВО, затем работал на предприятиях и стройках города. После начала спецоперации добровольно ушел на фронт. Отслужил два срока по контракту с добровольческими формированиями, был ранен, но возвращался в строй. Восстановившись после ранения, подписал контракт с Минобороны и был направлен в гвардейскую мотострелковую часть на территорию Донбасса. Геройски погиб в одном из боев на Артемовском направлении.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/18/1142890095_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_44646315df382d39854c0a3416405847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герои сво, утраты, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя
Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Михаила Астапова

18:43 05.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваГвоздики
Гвоздики
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополи проводили в последний путь погибшего героя спецоперации Михаила Астапова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка Михаила Викторовича Астапова. Будем помнить нашего героя", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Михаил Астапов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №8. Проходил срочную службу в восках ПВО, затем работал на предприятиях и стройках города. После начала спецоперации добровольно ушел на фронт. Отслужил два срока по контракту с добровольческими формированиями, был ранен, но возвращался в строй.
Восстановившись после ранения, подписал контракт с Минобороны и был направлен в гвардейскую мотострелковую часть на территорию Донбасса. Геройски погиб в одном из боев на Артемовском направлении.
© Telegram Михаил Развожаев Михаил Астапов
 Михаил Астапов
© Telegram Михаил Развожаев
Михаил Астапов
Герои СВОУтратыСевастопольМихаил РазвожаевНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23За час сбиты пять украинских беспилотников над над Азовским морем
20:06Импортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"
19:42Украина должна вернуть США редкоземельными металлами расходы на помощь
19:22В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт
19:10На Крымском мосту опять растет очередь
18:49В Симферополе при падании с высоты пострадал рабочий
18:43Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО
18:33Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией
18:07Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ
17:37В Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужно
17:11На Крымском мосту начала расти очередь
16:46Россия вернула из украинского плена 150 военных
16:21Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку
15:37В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю
15:31В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах
15:22В Ялте сгорел цех по производству керамики
15:10Младенец и двое взрослых пострадали в ДТП на востоке Крыма
15:07Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное
14:36Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим
14:32СК предложил снизить возраст привлечения к ответственности за наркотики
Лента новостейМолния