https://crimea.ria.ru/20250205/ushel-na-front-dobrovoltsem-sevastopol-prostilsya-s-geroem-svo-1143944496.html

Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО

Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО

В Севастополи проводили в последний путь погибшего героя спецоперации Михаила Астапова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T18:43

2025-02-05T18:43

2025-02-05T18:43

герои сво

утраты

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/18/1142890095_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_b72260f1b25cf5d90770ab068ed546a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополи проводили в последний путь погибшего героя спецоперации Михаила Астапова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Михаил Астапов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №8. Проходил срочную службу в восках ПВО, затем работал на предприятиях и стройках города. После начала спецоперации добровольно ушел на фронт. Отслужил два срока по контракту с добровольческими формированиями, был ранен, но возвращался в строй. Восстановившись после ранения, подписал контракт с Минобороны и был направлен в гвардейскую мотострелковую часть на территорию Донбасса. Геройски погиб в одном из боев на Артемовском направлении.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, утраты, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя