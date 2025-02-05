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Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО
Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО
В Севастополи проводили в последний путь погибшего героя спецоперации Михаила Астапова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T18:43
2025-02-05T18:43
2025-02-05T18:43
герои сво
утраты
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополи проводили в последний путь погибшего героя спецоперации Михаила Астапова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Михаил Астапов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №8. Проходил срочную службу в восках ПВО, затем работал на предприятиях и стройках города. После начала спецоперации добровольно ушел на фронт. Отслужил два срока по контракту с добровольческими формированиями, был ранен, но возвращался в строй. Восстановившись после ранения, подписал контракт с Минобороны и был направлен в гвардейскую мотострелковую часть на территорию Донбасса. Геройски погиб в одном из боев на Артемовском направлении.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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герои сво, утраты, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя
Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Михаила Астапова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополи проводили в последний путь погибшего героя спецоперации Михаила Астапова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка Михаила Викторовича Астапова. Будем помнить нашего героя", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Михаил Астапов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №8. Проходил срочную службу в восках ПВО, затем работал на предприятиях и стройках города. После начала спецоперации добровольно ушел на фронт. Отслужил два срока по контракту с добровольческими формированиями, был ранен, но возвращался в строй.
Восстановившись после ранения, подписал контракт с Минобороны и был направлен в гвардейскую мотострелковую часть на территорию Донбасса. Геройски погиб в одном из боев на Артемовском направлении.