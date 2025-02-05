https://crimea.ria.ru/20250205/ukrainskiy-konflikt-dast-novyy-impuls-chelovechestvu--mnenie-1143901807.html

Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение

Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение

Украинский конфликт даст человечеству импульс остановиться у пропасти мировой войны, о чем уже идут переговоры между ведущими державами. Таким мнением в эфире... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T08:09

2025-02-05T08:09

2025-02-05T07:07

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

украина

россия

сша

переговоры

политика

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Сергей Горбачев: украинский конфликт даст новый импульс человечеству Сергей Горбачев: украинский конфликт даст новый импульс человечеству audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Украинский конфликт даст человечеству импульс остановиться у пропасти мировой войны, о чем уже идут переговоры между ведущими державами. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.По его словам, конфликтов в мире огромное количество, и все они разнятся по степени интенсивности, масштабам и содержанию. В каком-то смысле российско-украинский конфликт является лишь одним из исторических эпизодов. Но именно он "даст некий импульс, чтобы человечество остановилось и прекратило двигаться к пропасти мировой войны", считает эксперт."И для того, чтобы собрать хотя бы двух игроков – США и Россию – за одним столом и по крайней мере на словах расставить точки над i, украинская площадка является наилучшей", – добавил Горбачев.По мнению политолога, "судя по заявлениям Дональда Трампа и многоговорящему молчанию Владимира Путина процесс подбора площадки для того, чтобы сесть за один переговорный стол, уже активно идет"."Весь мир ориентируется на какие-то символы. И не зря, я думаю, наше руководство объявило 2025 год Годом Защитника Отечества. Это 80-летие Великой Победы и 80-летие Второй мировой войны. И, я думаю, что все это в моральном, этическом, нравственном и духовном смысле, независимо от того, каким взглядам люди привержены, организует и объединяет", – сказал Горбачев.По его словам, момент, когда главным мировым игрокам становится понятно, что настал критический момент и пора договариваться поскорее, наступил.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной России В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом

https://crimea.ria.ru/20250204/novuyu-sistemu-mezhdunarodnykh-otnosheniy-opredelyat-tri-gosudarstva--mnenie-1143896133.html

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сергей горбачев, мнения, украина, россия, сша, переговоры, политика