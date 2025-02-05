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Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение
Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение
Украинский конфликт даст человечеству импульс остановиться у пропасти мировой войны, о чем уже идут переговоры между ведущими державами. Таким мнением в эфире... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T08:09
2025-02-05T07:07
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
мнения
украина
россия
сша
переговоры
политика
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Сергей Горбачев: украинский конфликт даст новый импульс человечеству
Сергей Горбачев: украинский конфликт даст новый импульс человечеству
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Украинский конфликт даст человечеству импульс остановиться у пропасти мировой войны, о чем уже идут переговоры между ведущими державами. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.По его словам, конфликтов в мире огромное количество, и все они разнятся по степени интенсивности, масштабам и содержанию. В каком-то смысле российско-украинский конфликт является лишь одним из исторических эпизодов. Но именно он "даст некий импульс, чтобы человечество остановилось и прекратило двигаться к пропасти мировой войны", считает эксперт."И для того, чтобы собрать хотя бы двух игроков – США и Россию – за одним столом и по крайней мере на словах расставить точки над i, украинская площадка является наилучшей", – добавил Горбачев.По мнению политолога, "судя по заявлениям Дональда Трампа и многоговорящему молчанию Владимира Путина процесс подбора площадки для того, чтобы сесть за один переговорный стол, уже активно идет"."Весь мир ориентируется на какие-то символы. И не зря, я думаю, наше руководство объявило 2025 год Годом Защитника Отечества. Это 80-летие Великой Победы и 80-летие Второй мировой войны. И, я думаю, что все это в моральном, этическом, нравственном и духовном смысле, независимо от того, каким взглядам люди привержены, организует и объединяет", – сказал Горбачев.По его словам, момент, когда главным мировым игрокам становится понятно, что настал критический момент и пора договариваться поскорее, наступил.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной России В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом
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сергей горбачев, мнения, украина, россия, сша, переговоры, политика
Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение

Украинский конфликт даст импульс остановиться у пропасти мировой войны – мнение

08:09 05.02.2025
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Украинский конфликт даст человечеству импульс остановиться у пропасти мировой войны, о чем уже идут переговоры между ведущими державами. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Сергей Горбачев: украинский конфликт даст новый импульс человечеству
08:09
По его словам, конфликтов в мире огромное количество, и все они разнятся по степени интенсивности, масштабам и содержанию. В каком-то смысле российско-украинский конфликт является лишь одним из исторических эпизодов. Но именно он "даст некий импульс, чтобы человечество остановилось и прекратило двигаться к пропасти мировой войны", считает эксперт.
"И для того, чтобы собрать хотя бы двух игроков – США и Россию – за одним столом и по крайней мере на словах расставить точки над i, украинская площадка является наилучшей", – добавил Горбачев.
По мнению политолога, "судя по заявлениям Дональда Трампа и многоговорящему молчанию Владимира Путина процесс подбора площадки для того, чтобы сесть за один переговорный стол, уже активно идет".
"Весь мир ориентируется на какие-то символы. И не зря, я думаю, наше руководство объявило 2025 год Годом Защитника Отечества. Это 80-летие Великой Победы и 80-летие Второй мировой войны. И, я думаю, что все это в моральном, этическом, нравственном и духовном смысле, независимо от того, каким взглядам люди привержены, организует и объединяет", – сказал Горбачев.
По его словам, момент, когда главным мировым игрокам становится понятно, что настал критический момент и пора договариваться поскорее, наступил.
"Мир всегда договаривался. Это единственный путь для того, чтобы решать глобальные и частные вопросы. Понятно, что путь к договоренностям непрост – через кровь, потери и утраты. Но это неизбежно, и так оно и будет", – заключил эксперт.
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