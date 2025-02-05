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Ценой жизни защитил Родину: в Керчи простились с героем спецоперации
Ценой жизни защитил Родину: в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Ценой жизни защитил Родину: в Керчи простились с героем спецоперации
В среду в Керчи состоялось прощание с Игорем Ивановичем Голобородько, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T20:41
2025-02-05T20:41
2025-02-05T20:41
олег каторгин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В среду в Керчи состоялось прощание с Игорем Ивановичем Голобородько, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Игорь Иванович родился в 1962 году в поселке Гвардейском Симферопольского района Крымской области. В 1964 году переехал с родителями в Керчь. В 1977 году окончил школу, а в 1980 году был призван в ряды Вооруженных сил. После армии жил и работал в Керчи. Позже уехал в Москву, где работал в строительной сфере электриком-монтажником.Игорь Голобородько заключил контракт для прохождения военной службы. Погиб защитник при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в Луганской Народной Республике.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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олег каторгин, керчь, новости крыма, герои сво, память, утраты, новости сво
Ценой жизни защитил Родину: в Керчи простились с героем спецоперации
В Керчи простились с героем спецоперации Игорем Голобородько
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В среду в Керчи состоялось прощание с Игорем Ивановичем Голобородько, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Игорь Иванович родился в 1962 году в поселке Гвардейском Симферопольского района Крымской области. В 1964 году переехал с родителями в Керчь. В 1977 году окончил школу, а в 1980 году был призван в ряды Вооруженных сил. После армии жил и работал в Керчи. Позже уехал в Москву, где работал в строительной сфере электриком-монтажником.
Игорь Голобородько заключил контракт для прохождения военной службы. Погиб защитник при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в Луганской Народной Республике.
"Ценой своей жизни самоотверженно и мужественно защищал Родину. Игорь Голобородько навсегда останется для всех примером мужества и преданности своему долгу. Настоящий мужчина, защитник и верный друг – Игорь Иванович останется таким в памяти керчан", – написал Каторгин в своемTelegram-канале.