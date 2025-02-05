https://crimea.ria.ru/20250205/tsenoy-zhizni-zaschitil-rodinu-v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1143947231.html

Ценой жизни защитил Родину: в Керчи простились с героем спецоперации

Ценой жизни защитил Родину: в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Ценой жизни защитил Родину: в Керчи простились с героем спецоперации

В среду в Керчи состоялось прощание с Игорем Ивановичем Голобородько, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T20:41

2025-02-05T20:41

2025-02-05T20:41

олег каторгин

керчь

новости крыма

герои сво

память

утраты

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В среду в Керчи состоялось прощание с Игорем Ивановичем Голобородько, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Игорь Иванович родился в 1962 году в поселке Гвардейском Симферопольского района Крымской области. В 1964 году переехал с родителями в Керчь. В 1977 году окончил школу, а в 1980 году был призван в ряды Вооруженных сил. После армии жил и работал в Керчи. Позже уехал в Москву, где работал в строительной сфере электриком-монтажником.Игорь Голобородько заключил контракт для прохождения военной службы. Погиб защитник при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в Луганской Народной Республике.

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег каторгин, керчь, новости крыма, герои сво, память, утраты, новости сво