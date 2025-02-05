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Трамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией
Трамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Трамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией
Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта, утверждает президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T07:42
2025-02-05T07:42
2025-02-05T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта, утверждает президент США Дональд Трамп.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что в Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Песков добавил, что обсуждать возможных участников переговорного процесса также пока рано.Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, и этого никто не может оспорить. Поэтому трудно сказать, может ли он представлять страну в переговорном процессе.Ранее о том, что Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФМедийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, переговоры, россия, украина, политика, новости, в мире
Трамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией
США ведут "очень конструктивные переговоры" с Россией и Украиной по урегулированию – Трамп