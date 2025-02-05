https://crimea.ria.ru/20250205/tramp-zayavil-ob-ochen-konstruktivnykh-peregovorakh-s-rossiey-1143925671.html

Трамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией

Трамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Трамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией

Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта, утверждает президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T07:42

2025-02-05T07:42

2025-02-05T07:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта, утверждает президент США Дональд Трамп.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что в Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Песков добавил, что обсуждать возможных участников переговорного процесса также пока рано.Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, и этого никто не может оспорить. Поэтому трудно сказать, может ли он представлять страну в переговорном процессе.Ранее о том, что Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФМедийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации

сша

россия

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, переговоры, россия, украина, политика, новости, в мире