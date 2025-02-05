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Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса
Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса
Раненный при атаке ВСУ на школьный автобус находится в удовлетворительном состоянии, он проходит лечение в больнице имени Семашко в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T13:03
2025-02-05T13:03
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Раненный при атаке ВСУ на школьный автобус находится в удовлетворительном состоянии, он проходит лечение в больнице имени Семашко в Симферополе. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Накануне утром в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - его в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения, угрозы их жизни нет. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненного при атаке на школьный автобус водителя перевезли в КрымСледком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусуВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, минздрав крыма
Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса

Раненный при атаке ВСУ на школьный автобус находится в удовлетворительном состоянии

13:03 05.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Раненный при атаке ВСУ на школьный автобус находится в удовлетворительном состоянии, он проходит лечение в больнице имени Семашко в Симферополе. Об этом сообщили в минздраве Крыма.
"Житель Запорожской области, пострадавший в результате атаки вражеского БПЛА, госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко и получает необходимое специализированное лечение. В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Накануне утром в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - его в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения, угрозы их жизни нет. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.
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