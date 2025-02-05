https://crimea.ria.ru/20250205/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranennogo-pri-atake-vsu-voditelya-avtobusa-1143934000.html

Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса

Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса

Раненный при атаке ВСУ на школьный автобус находится в удовлетворительном состоянии, он проходит лечение в больнице имени Семашко в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T13:03

2025-02-05T13:03

2025-02-05T13:03

крым

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запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Раненный при атаке ВСУ на школьный автобус находится в удовлетворительном состоянии, он проходит лечение в больнице имени Семашко в Симферополе. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Накануне утром в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - его в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения, угрозы их жизни нет. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненного при атаке на школьный автобус водителя перевезли в КрымСледком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусуВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети

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запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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