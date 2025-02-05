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Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто
Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто
Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту происшествия. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T09:22
2025-02-05T09:22
2025-02-05T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.ДТП произошло около 3 часов ночи вблизи села Приятное свидание.В результате аварии 37-летний пассажир авто погиб на месте, водитель получил травмы и доставлен в больницу.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погибПод Судаком перевернулась легковушка В Крыму легковушка рухнула в 7-метровую балку – есть пострадавшие
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Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто
В страшном ДТП на трассе "Таврида" в Приятном свидании погиб пассажир ВАЗа
09:22 05.02.2025 (обновлено: 09:24 05.02.2025)