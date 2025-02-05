Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250205/smertelnoe-dtp-na-tavride-v-priyatnom-svidanii---pogib-passazhir-avto-1143926796.html
Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто
Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто
Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту происшествия. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T09:22
2025-02-05T09:24
крым
новости
срочные новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп
дтп в крыму и севастополе
бахчисарайский район
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115242_162:346:1466:1080_1920x0_80_0_0_268bbddc620312a4e0fa61e3130c13a9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.ДТП произошло около 3 часов ночи вблизи села Приятное свидание.В результате аварии 37-летний пассажир авто погиб на месте, водитель получил травмы и доставлен в больницу.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погибПод Судаком перевернулась легковушка В Крыму легковушка рухнула в 7-метровую балку – есть пострадавшие
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115242_167:113:1456:1080_1920x0_80_0_0_21af6cd606834fc3d3077550764d9d56.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, срочные новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, бахчисарайский район, госавтоинспекция крыма
Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто

В страшном ДТП на трассе "Таврида" в Приятном свидании погиб пассажир ВАЗа

09:22 05.02.2025 (обновлено: 09:24 05.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 3 часов ночи вблизи села Приятное свидание.

"35-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 двигался в сторону Бахчисарая по крайней левой полосе, не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос автомобиля. Машина наехала на металлическое барьерное ограждение", - говорится в сообщении.

В результате аварии 37-летний пассажир авто погиб на месте, водитель получил травмы и доставлен в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб
Под Судаком перевернулась легковушка
В Крыму легковушка рухнула в 7-метровую балку – есть пострадавшие
 
КрымНовостиСрочные новости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТПДТП в Крыму и СевастополеБахчисарайский районГосавтоинспекция Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России
09:31Крымчанку будут судить за финансирование ВСУ
09:22Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто
09:05Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили
08:53Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят
08:35Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб
08:19Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР
08:09Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение
07:42Трамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией
07:28США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп
07:14Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ
07:06Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам
06:39Все строения, люди и скот: 307 лет со дня первой переписи в России
06:04Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ
05:56Резервуар с нефтепродуктами горит после атаки БПЛА на Кубани
00:01Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 февраля
22:57Удар по автобусу с детьми и юбилей Ялтинской конференции: главное за день
22:33Когда центр Симферополя очистят от бесхозных проводов
22:14В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт
Лента новостейМолния