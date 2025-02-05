https://crimea.ria.ru/20250205/smertelnoe-dtp-na-tavride-v-priyatnom-svidanii---pogib-passazhir-avto-1143926796.html

Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто

Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто

Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту происшествия. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T09:22

2025-02-05T09:22

2025-02-05T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.ДТП произошло около 3 часов ночи вблизи села Приятное свидание.В результате аварии 37-летний пассажир авто погиб на месте, водитель получил травмы и доставлен в больницу.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погибПод Судаком перевернулась легковушка В Крыму легковушка рухнула в 7-метровую балку – есть пострадавшие

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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