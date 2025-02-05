Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250205/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-dva-poselka-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1143933330.html
Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области
Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области
Еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области освободила российская армия. Об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T12:56
2025-02-05T13:05
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131704264_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_517e16d340a53114674657ccd2c5a29a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области освободила российская армия. Об этом в среду сообщили в Минобороны.Нанесено поражение живой силе и технике девяти механизированных, горно-штурмовой и егерской бригад ВСУ, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины и бригады нацгвардии в районах 21 населенного пункта Харьковской области и ДНР.Ранее Вооруженные силы РФ освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике. За прошедшую неделю под контроль российских войск перешли населенный пункт Двуречная Харьковской области, населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, Великая Новоселка, а также Зеленое и Новоелизаветовка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииНачальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"
новые регионы россии
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131704264_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c4e977b21f9aaf32f34a12febc6bf95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, донецкая народная республика (днр), потери всу
Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области

Еще два поселка в Донбассе и Харьковской области взяли под контроль российские военные

12:56 05.02.2025 (обновлено: 13:05 05.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы отряда спецназначения "Эспаньола" ВС РФ
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области освободила российская армия. Об этом в среду сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики. В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", – сказано в сообщении.
Нанесено поражение живой силе и технике девяти механизированных, горно-штурмовой и егерской бригад ВСУ, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины и бригады нацгвардии в районах 21 населенного пункта Харьковской области и ДНР.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике. За прошедшую неделю под контроль российских войск перешли населенный пункт Двуречная Харьковской области, населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, Великая Новоселка, а также Зеленое и Новоелизаветовка в ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область
"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации
Начальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт
13:29Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков
13:17Лодки и яхты у крымчан забирать не будут – в МЧС опровергли фейк
13:14В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
13:03Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобуса
12:56Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области
12:52Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее
12:47Контакты России и США активизировались - Кремль
12:10Лавров отреагировал на слова Трампа о втягивании Украины в НАТО
12:02Режим ЧП в экономике продлен в Приднестровье
11:54Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины
11:43Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата
11:33Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог
11:16На Украине заявили о демографической катастрофе
10:47Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
10:15Парочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков
10:01В Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
09:57Вода в двух селах Крыма временно станет непригодной для питья
09:50В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с Плесецка
09:42Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России
Лента новостейМолния