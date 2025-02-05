https://crimea.ria.ru/20250205/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-dva-poselka-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1143933330.html

Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области

Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области

Еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области освободила российская армия. Об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T12:56

2025-02-05T12:56

2025-02-05T13:05

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131704264_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_517e16d340a53114674657ccd2c5a29a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области освободила российская армия. Об этом в среду сообщили в Минобороны.Нанесено поражение живой силе и технике девяти механизированных, горно-штурмовой и егерской бригад ВСУ, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины и бригады нацгвардии в районах 21 населенного пункта Харьковской области и ДНР.Ранее Вооруженные силы РФ освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике. За прошедшую неделю под контроль российских войск перешли населенный пункт Двуречная Харьковской области, населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, Великая Новоселка, а также Зеленое и Новоелизаветовка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииНачальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"

новые регионы россии

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, донецкая народная республика (днр), потери всу