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Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области
Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области
Еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области освободила российская армия. Об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T12:56
2025-02-05T12:56
2025-02-05T13:05
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области освободила российская армия. Об этом в среду сообщили в Минобороны.Нанесено поражение живой силе и технике девяти механизированных, горно-штурмовой и егерской бригад ВСУ, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины и бригады нацгвардии в районах 21 населенного пункта Харьковской области и ДНР.Ранее Вооруженные силы РФ освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике. За прошедшую неделю под контроль российских войск перешли населенный пункт Двуречная Харьковской области, населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, Великая Новоселка, а также Зеленое и Новоелизаветовка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииНачальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"
новые регионы россии
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, донецкая народная республика (днр), потери всу
Российская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской области
Еще два поселка в Донбассе и Харьковской области взяли под контроль российские военные
12:56 05.02.2025 (обновлено: 13:05 05.02.2025)