https://crimea.ria.ru/20250205/rezhim-chp-v-ekonomike-prodlen-v-pridnestrove-1143931563.html

Режим ЧП в экономике продлен в Приднестровье

Режим ЧП в экономике продлен в Приднестровье - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Режим ЧП в экономике продлен в Приднестровье

Депутаты парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду единогласно утвердили указ главы республики от 3 февраля 2025 года "О продлении... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T12:02

2025-02-05T12:02

2025-02-05T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Депутаты парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду единогласно утвердили указ главы республики от 3 февраля 2025 года "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики", передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 10 марта 2025 года включительно.В пояснительной записке сказано, что решение принято "в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения".В конце прошлого года "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой. Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.11 декабря 2024 года Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику. Также с 1 января 2025 года "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины.24 января Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля – уголь.27 января стало известно, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, поскольку Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.29 января сообщалось, что Россия и Приднестровье готовят сделку по оформлению займа для закупок газа непризнанной республикой.1 февраля Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, новости, газ, экономика, политика