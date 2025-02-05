https://crimea.ria.ru/20250205/prikazal-sbit-samolet-rf-nad-kubanyu-polkovniku-vsu-dali-pozhiznennoe-1143937343.html

Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное

Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T15:07

2025-02-05T15:07

2025-02-05T15:09

новости

краснодарский край

кубань

самолет

авиакатастрофа

суд

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/03/250316_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_8bf6305962fcaa6572aa695b2453dc87.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Краснодарским краем в феврале прошлого года.И уточнил, что дело слушалось заочно и в закрытом режиме.Следственный комитет РФ ранее сообщал, что командира зенитной ракетной бригады ВСУ, отдавшего приказ сбить российский военный самолет над Кубанью, из-за чего погибли 10 членов экипажа, будут заочно судить в Ростове-на-Дону.О заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана ведомство сообщило в июне прошлого года. Отмечалось, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС России. Дзяман, зная, что самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над российской территорией, отдал приказ на его уничтожение. Самолет упал в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае, погибли 10 членов экипажа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, кубань, самолет, авиакатастрофа, суд, приговор