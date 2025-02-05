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Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное
Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T15:07
2025-02-05T15:07
2025-02-05T15:09
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кубань
самолет
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Краснодарским краем в феврале прошлого года.И уточнил, что дело слушалось заочно и в закрытом режиме.Следственный комитет РФ ранее сообщал, что командира зенитной ракетной бригады ВСУ, отдавшего приказ сбить российский военный самолет над Кубанью, из-за чего погибли 10 членов экипажа, будут заочно судить в Ростове-на-Дону.О заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана ведомство сообщило в июне прошлого года. Отмечалось, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС России. Дзяман, зная, что самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над российской территорией, отдал приказ на его уничтожение. Самолет упал в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае, погибли 10 членов экипажа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, краснодарский край, кубань, самолет, авиакатастрофа, суд, приговор
Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное
Приказавший сбить самолет над Кубанью полковник ВСУ получил пожизненный срок
15:07 05.02.2025 (обновлено: 15:09 05.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Краснодарским краем в феврале прошлого года.
"Суд определил: Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт), на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – сказал РИА Новости представитель суда.
И уточнил, что дело слушалось заочно и в закрытом режиме.
Следственный комитет РФ ранее сообщал, что командира зенитной ракетной бригады ВСУ, отдавшего приказ сбить российский военный самолет над Кубанью, из-за чего погибли 10 членов экипажа, будут заочно судить в Ростове-на-Дону.
О заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана ведомство сообщило в июне прошлого года. Отмечалось, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС России. Дзяман, зная, что самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над российской территорией, отдал приказ на его уничтожение. Самолет упал в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае, погибли 10 членов экипажа.
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