Рейтинг@Mail.ru
Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250205/prikazal-sbit-samolet-rf-nad-kubanyu-polkovniku-vsu-dali-pozhiznennoe-1143937343.html
Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное
Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T15:07
2025-02-05T15:09
новости
краснодарский край
кубань
самолет
авиакатастрофа
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/03/250316_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_8bf6305962fcaa6572aa695b2453dc87.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Краснодарским краем в феврале прошлого года.И уточнил, что дело слушалось заочно и в закрытом режиме.Следственный комитет РФ ранее сообщал, что командира зенитной ракетной бригады ВСУ, отдавшего приказ сбить российский военный самолет над Кубанью, из-за чего погибли 10 членов экипажа, будут заочно судить в Ростове-на-Дону.О заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана ведомство сообщило в июне прошлого года. Отмечалось, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС России. Дзяман, зная, что самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над российской территорией, отдал приказ на его уничтожение. Самолет упал в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае, погибли 10 членов экипажа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/03/250316_0:0:1422:1068_1920x0_80_0_0_1480eab79de65d361a728d5f7ac8446c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, краснодарский край, кубань, самолет, авиакатастрофа, суд, приговор
Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное

Приказавший сбить самолет над Кубанью полковник ВСУ получил пожизненный срок

15:07 05.02.2025 (обновлено: 15:09 05.02.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФемида на здании Верховного суда РФ
Фемида на здании Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Краснодарским краем в феврале прошлого года.
"Суд определил: Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт), на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – сказал РИА Новости представитель суда.
И уточнил, что дело слушалось заочно и в закрытом режиме.
Следственный комитет РФ ранее сообщал, что командира зенитной ракетной бригады ВСУ, отдавшего приказ сбить российский военный самолет над Кубанью, из-за чего погибли 10 членов экипажа, будут заочно судить в Ростове-на-Дону.
О заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана ведомство сообщило в июне прошлого года. Отмечалось, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС России. Дзяман, зная, что самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над российской территорией, отдал приказ на его уничтожение. Самолет упал в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае, погибли 10 членов экипажа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиКраснодарский крайКубаньСамолетАвиакатастрофаСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11На Крымском мосту начала расти очередь
16:46Россия вернула из украинского плена 150 военных
16:21Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку
15:37В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю
15:31В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах
15:22В Ялте сгорел цех по производству керамики
15:10Младенец и двое взрослых пострадали в ДТП на востоке Крыма
15:07Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное
14:36Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим
14:32СК предложил снизить возраст привлечения к ответственности за наркотики
14:28В РФ хотят запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года
14:24Выход России из ВОЗ – Онищенко оценил перспективу
14:10Делать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине
14:02В Курской области российские войска нанесли поражение 15 бригадам ВСУ
13:52В "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия
13:42ВСУ атаковали две школы в Запорожской области
13:32Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт
13:29Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков
13:17Лодки и яхты у крымчан забирать не будут – в МЧС опровергли фейк
13:14В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
Лента новостейМолния