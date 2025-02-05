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Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ
Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ
Россия является безусловным лидером в освоении Арктики и продолжает наращивать здесь свое присутствие так, что США не в состоянии с ней соревноваться. Об этом... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T06:04
2025-02-05T06:04
2025-02-05T06:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Россия является безусловным лидером в освоении Арктики и продолжает наращивать здесь свое присутствие так, что США не в состоянии с ней соревноваться. Об этом пишет американское деловое издание The Wall Street Journal.Авторы статьи отмечают, что в годы холодной войны Америка и СССР развертывали в Арктике самые мощные системы вооружения и наблюдения. Но после распада Советского Союза в 1991 году США сократили количество своих военных баз в Арктике, а российские арктические силы пришли в упадок.Страны наладили сотрудничество в вопросах безопасности на море, защиты окружающей среды и рыбного промысла. Однако позднее Москва смогла существенно нарастить и продолжает усиливать свое присутствие на "вершине мира", взаимодействуя с Китаем и оставляя США далеко позади, говорится в статье.При этом усиление взаимной враждебности заставляет РФ и НАТО наращивать военное присутствие в регионе, поскольку оно дает каждой из сторон выгодные позиции для нанесения удара, говорится в материале со ссылкой на врио директора Центра военных, оборонных и стратегических исследований при Университете Калгари Роба Хьюберта.Однако сегодня Америка не в состоянии соревноваться с Россией в Арктике, делают вывод аналитики."Созданное в 1958 году для защиты континента от советского нападения совместное американо-канадское командование НОРАД выполняет задачи по обнаружению ракет, летящих через Северный полюс. Но она устарела. Россия и Китай принимают на вооружение новые ракеты, способные развивать скорость намного выше более ранних образцов, в 4–5 раз превосходящую скорость звука. Они просто незаметны для имеющейся у Америки аппаратуры обнаружения", – объясняют эксперты.По мнению авторов, на данный момент обстановка в Арктике накалена как никогда.Напомним, в 2023 году министерство внутренней безопасности США выступило с заявлением о том, что Россия усиливает свое военное присутствие в Северном Ледовитом океане, превосходя Вашингтон по возможностям и ослабляя безопасность США."Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море>>В декабре 2024 года главнокомандующий Военно-Морского флота РФ Александр Моисеев заявил, что США и НАТО наращивают военное присутствие в Арктике, рассматривая ее как потенциальный конфликтный регион.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусе пояснил, чем русская Арктика привлекает страны НАТО.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США в Скандинавии и Гренландии: что задумали против РоссииДля чего Норвегия хочет развернуть войска на границе с Россией – экспертЧем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией
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мнения, россия, наука и технологии, в мире, политика, сша, нато
Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ
Россия является безусловным лидером в освоении Арктики и США ей не конкурент – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Россия является безусловным лидером в освоении Арктики и продолжает наращивать здесь свое присутствие так, что США не в состоянии с ней соревноваться. Об этом пишет американское деловое издание The Wall Street Journal.
Авторы статьи отмечают, что в годы холодной войны Америка и СССР развертывали в Арктике самые мощные системы вооружения и наблюдения. Но после распада Советского Союза в 1991 году США сократили количество своих военных баз в Арктике, а российские арктические силы пришли в упадок.
Страны наладили сотрудничество в вопросах безопасности на море, защиты окружающей среды и рыбного промысла. Однако позднее Москва смогла существенно нарастить и продолжает усиливать свое присутствие на "вершине мира", взаимодействуя с Китаем и оставляя США далеко позади, говорится в статье.
"Россия располагает несколькими десятками ледоколов, в том числе атомных. У США всего три ледокола, из которых один – очень старый, второй – просто старый, а третий – аварийный", – отмечается в материале.
При этом усиление взаимной враждебности заставляет РФ и НАТО наращивать военное присутствие в регионе, поскольку оно дает каждой из сторон выгодные позиции для нанесения удара, говорится в материале со ссылкой на врио директора Центра военных, оборонных и стратегических исследований при Университете Калгари Роба Хьюберта.
Однако сегодня Америка не в состоянии соревноваться с Россией в Арктике, делают вывод аналитики.
"Созданное в 1958 году для защиты континента от советского нападения совместное американо-канадское командование НОРАД выполняет задачи по обнаружению ракет, летящих через Северный полюс. Но она устарела. Россия и Китай принимают на вооружение новые ракеты, способные развивать скорость намного выше более ранних образцов, в 4–5 раз превосходящую скорость звука. Они просто незаметны для имеющейся у Америки аппаратуры обнаружения", – объясняют эксперты.
По мнению авторов, на данный момент обстановка в Арктике накалена как никогда.
"Россию и США в районе Северного полярного круга разделяет Берингов пролив, ширина которого составляет всего 85 километров. Но в геополитическом плане они как никогда далеки друг от друга", – говорится в материале.
Напомним, в 2023 году министерство внутренней безопасности США выступило с заявлением о том, что Россия усиливает свое военное присутствие в Северном Ледовитом океане, превосходя Вашингтон по возможностям и ослабляя безопасность США.
В декабре 2024 года главнокомандующий Военно-Морского флота РФ Александр Моисеев заявил
, что США и НАТО наращивают военное присутствие в Арктике, рассматривая ее как потенциальный конфликтный регион.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусе пояснил
, чем русская Арктика привлекает страны НАТО.
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