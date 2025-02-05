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Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ

Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ

Россия является безусловным лидером в освоении Арктики и продолжает наращивать здесь свое присутствие так, что США не в состоянии с ней соревноваться. Об этом... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T06:04

2025-02-05T06:04

2025-02-05T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Россия является безусловным лидером в освоении Арктики и продолжает наращивать здесь свое присутствие так, что США не в состоянии с ней соревноваться. Об этом пишет американское деловое издание The Wall Street Journal.Авторы статьи отмечают, что в годы холодной войны Америка и СССР развертывали в Арктике самые мощные системы вооружения и наблюдения. Но после распада Советского Союза в 1991 году США сократили количество своих военных баз в Арктике, а российские арктические силы пришли в упадок.Страны наладили сотрудничество в вопросах безопасности на море, защиты окружающей среды и рыбного промысла. Однако позднее Москва смогла существенно нарастить и продолжает усиливать свое присутствие на "вершине мира", взаимодействуя с Китаем и оставляя США далеко позади, говорится в статье.При этом усиление взаимной враждебности заставляет РФ и НАТО наращивать военное присутствие в регионе, поскольку оно дает каждой из сторон выгодные позиции для нанесения удара, говорится в материале со ссылкой на врио директора Центра военных, оборонных и стратегических исследований при Университете Калгари Роба Хьюберта.Однако сегодня Америка не в состоянии соревноваться с Россией в Арктике, делают вывод аналитики."Созданное в 1958 году для защиты континента от советского нападения совместное американо-канадское командование НОРАД выполняет задачи по обнаружению ракет, летящих через Северный полюс. Но она устарела. Россия и Китай принимают на вооружение новые ракеты, способные развивать скорость намного выше более ранних образцов, в 4–5 раз превосходящую скорость звука. Они просто незаметны для имеющейся у Америки аппаратуры обнаружения", – объясняют эксперты.По мнению авторов, на данный момент обстановка в Арктике накалена как никогда.Напомним, в 2023 году министерство внутренней безопасности США выступило с заявлением о том, что Россия усиливает свое военное присутствие в Северном Ледовитом океане, превосходя Вашингтон по возможностям и ослабляя безопасность США."Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море>>В декабре 2024 года главнокомандующий Военно-Морского флота РФ Александр Моисеев заявил, что США и НАТО наращивают военное присутствие в Арктике, рассматривая ее как потенциальный конфликтный регион.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусе пояснил, чем русская Арктика привлекает страны НАТО.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США в Скандинавии и Гренландии: что задумали против РоссииДля чего Норвегия хочет развернуть войска на границе с Россией – экспертЧем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, россия, наука и технологии, в мире, политика, сша, нато