https://crimea.ria.ru/20250205/obmen-plennymi-i-zaderzhanie-ekstremistov-v-krymu-glavnoe-za-den-1143948776.html

Обмен пленными и задержание экстремистов в Крыму: главное за день

Обмен пленными и задержание экстремистов в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Обмен пленными и задержание экстремистов в Крыму: главное за день

Домой в Россию из украинского плена вернулись 150 военнослужащих. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией, в котором РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T22:42

2025-02-05T22:42

2025-02-05T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Домой в Россию из украинского плена вернулись 150 военнослужащих. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией, в котором идет речь о применении ядерного оружия. В Крыму на два месяца арестованы трое членов запрещенной в России экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир"*. Депутаты Государственной Думы хотят внедрить в Крыму новую систему налога на землю. Председатель Госсовета Владимир Константинов предлагает законодательно запретить любую стройку в крымских лесах и горах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия вернула из украинского плена 150 военныхИз украинского плена вернулись 150 российских военных, взамен Украине переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", – сказано в сообщении.В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощьО ядерном ответе в договоре России с БелоруссиейРоссия может применить ядерное оружие в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающего угрозу суверенитету или территориальной целостности. Об этом сказано в документе, который размещен в электронной базе Госдумы. Договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства внес на ратификацию в ГД президент России Владимир Путин."Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности", – сообщается в документе.В Крыму на два месяца арестованы члены "Хизб-ут-Тахрир"*Суд в Крыму арестовал на два месяца троих членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму выявили ячейку террористической организации, состоящую из пяти граждан Российской Федерации."Трем фигурантам Киевским районным судом города Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – сообщили в управлении.*Запрещенная в России экстремистская организацияВ Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землюНовую систему расчета земельного налога по рыночной, а не по кадастровой стоимости участков предложил применить в Крыму глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Такую инициативу парламентарий озвучил на состоявшемся в Симферополе выездном заседании комитета Государственной Думы."У нас налогообложение (земельных участков) рассчитывается по кадастровой стоимости, а не по рыночной цене. Многие понахватали землю, держат ее, не вкладываются и ничего сами делают, многие прячут разными способами свои владения и стараются не платить. Я бы предложил Крыму поучаствовать в эксперименте. За землю надо платить по рыночной цене", – сказал Аксаков.В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесахКрым потеряет свою уникальную природу, если на законодательном уровне не запретить любое строительство в горно-лесной местности. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на состоявшемся в Симферополе выездном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку."Нам нужно запретить любое строительство в горно-лесных массивах Крыма. Сегодня происходит так, что вытаскивают старые документы, по которым земля в такой местности, оказывается, отдана под личное крестьянское хозяйство, но никакого интереса для сельхозпроизводства она не представляет. Понятно, для чего ее взяли – построить там какую-то кибитку", - сказал Константинов.По его словам, в Крыму есть много примеров построек зданий на земельных участках в горах и лесах, которые были отданы в прежние времена под сельхозпроизводство.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20250205/za-chas-sbity-pyat-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-nad-azovskim-morem-1143948227.html

https://crimea.ria.ru/20250205/tramp-podnes-spichku-k-porokhovoy-bochke-blizhnego-vostoka--ekspert-1143933665.html

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https://crimea.ria.ru/20250205/importozameschenie-v-deystvii-kombaynam-iz-ssha-vstavlyayut-rossiyskie-zuby-1143894967.html

https://crimea.ria.ru/20250205/investproekt-v-krymu-na-50-milliardov-chto-i-gde-postroyat-1143906228.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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