https://crimea.ria.ru/20250205/novosti-svo-poteri-kieva-blizyatsya-k-katastroficheskim-1143936721.html

Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим

Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим

Вооруженные силы России сминают противника, продвигаясь в глубину его обороны в зоне проведения специальной военной операции. Только за минувшие сутки Украина... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T14:36

2025-02-05T14:36

2025-02-05T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сминают противника, продвигаясь в глубину его обороны в зоне проведения специальной военной операции. Только за минувшие сутки Украина потеряла еще 1130 военнослужащих, сообщили в Минобороны.Самый существенный урон нанесли ВСУ бойцы подразделения группировки войск "Центр". В боях за населенный пункт Барановка, а также в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка ДНР уничтожены свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. В результате успешных действий войск "Запад" уничтожены свыше 220 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Кроме того, освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 200 украинских солдат в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное Донецкой Народной Республики. Также на это направлении уничтожено два склада боеприпасов.Бойцы "Востока" продолжили активные наступательные действия, в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое ДНР и Гуляйполе Запорожской области уничтожили до 120 военнослужащих, а также две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США.Подразделениями группировки "Север" на Харьковском направлении разбили формирования бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и склад боеприпасов.️ Подразделения войск "Днепр" разбили врага в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих и вооружение.Средства противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 463 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 034 танка и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 218 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий УкраиныГорят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по УкраинеКиеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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