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Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим
Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим
Вооруженные силы России сминают противника, продвигаясь в глубину его обороны в зоне проведения специальной военной операции. Только за минувшие сутки Украина... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T14:36
2025-02-05T14:36
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сминают противника, продвигаясь в глубину его обороны в зоне проведения специальной военной операции. Только за минувшие сутки Украина потеряла еще 1130 военнослужащих, сообщили в Минобороны.Самый существенный урон нанесли ВСУ бойцы подразделения группировки войск "Центр". В боях за населенный пункт Барановка, а также в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка ДНР уничтожены свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. В результате успешных действий войск "Запад" уничтожены свыше 220 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Кроме того, освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 200 украинских солдат в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное Донецкой Народной Республики. Также на это направлении уничтожено два склада боеприпасов.Бойцы "Востока" продолжили активные наступательные действия, в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое ДНР и Гуляйполе Запорожской области уничтожили до 120 военнослужащих, а также две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США.Подразделениями группировки "Север" на Харьковском направлении разбили формирования бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и склад боеприпасов.️ Подразделения войск "Днепр" разбили врага в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих и вооружение.Средства противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 463 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 034 танка и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 218 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий УкраиныГорят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по УкраинеКиеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим

Силы России уничтожили 1130 боевиков и сбили 10 американских снарядов HIMARS

14:36 05.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сминают противника, продвигаясь в глубину его обороны в зоне проведения специальной военной операции. Только за минувшие сутки Украина потеряла еще 1130 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 5 февраля 2025Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 5 февраля 2025
Самый существенный урон нанесли ВСУ бойцы подразделения группировки войск "Центр". В боях за населенный пункт Барановка, а также в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка ДНР уничтожены свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
В результате успешных действий войск "Запад" уничтожены свыше 220 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Кроме того, освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 200 украинских солдат в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное Донецкой Народной Республики. Также на это направлении уничтожено два склада боеприпасов.
Бойцы "Востока" продолжили активные наступательные действия, в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое ДНР и Гуляйполе Запорожской области уничтожили до 120 военнослужащих, а также две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США.
Подразделениями группировки "Север" на Харьковском направлении разбили формирования бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и склад боеприпасов.️
Подразделения войск "Днепр" разбили врага в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих и вооружение.
Кроме того, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, места обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы.
Средства противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 463 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 034 танка и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 218 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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