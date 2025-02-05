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На Украине заявили о демографической катастрофе - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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На Украине заявили о демографической катастрофе
На Украине заявили о демографической катастрофе - РИА Новости Крым, 05.02.2025
На Украине заявили о демографической катастрофе
На Украине сложилась катастрофическая ситуация с рождаемостью, когда ежегодно число умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T11:16
2025-02-05T11:16
украина
демография
в мире
рождаемость
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. На Украине сложилась катастрофическая ситуация с рождаемостью, когда ежегодно число умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, пишет РИА Новости.Решить демографическую катастрофу, по его мнению, возможно с помощью стимулирования рождаемости, либо пригласив в страну трудовых мигрантов. Чтобы обеспечить через лет 20 рынок труда дополнительным количеством людей, женщинам нужно "рожать по 5-7 детей", считает Воскобойник.Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, если не учитывать потери в ходе боевых действий и эмиграцию, заявляла раньше заслуженный врач Украины, экс-депутат Верховной рады и бывшая советница президента страны по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью немецким СМИ сообщила, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов.В то же время, по данным Всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организацийСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемостиКатастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населенияТень независимости: с чем Украина встречает 33-летие своего существования
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украина, демография, в мире, рождаемость, общество
На Украине заявили о демографической катастрофе

На Украине смертность превышает рождаемость на 300 тысяч человек ежегодно

11:16 05.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтарое кладбище
Старое кладбище - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. На Украине сложилась катастрофическая ситуация с рождаемостью, когда ежегодно число умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, пишет РИА Новости.
"У нас каждый год количество умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Условно говоря, каждый год у нас исчезает такой город, как Житомир. И понятно, что в таких условиях, когда население стареет, когда с рынка труда уходит больше людей, чем заходит, нужно каким-то образом это все балансировать", - цитируют Воскобойника украинские СМИ.
Решить демографическую катастрофу, по его мнению, возможно с помощью стимулирования рождаемости, либо пригласив в страну трудовых мигрантов.
Чтобы обеспечить через лет 20 рынок труда дополнительным количеством людей, женщинам нужно "рожать по 5-7 детей", считает Воскобойник.
Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, если не учитывать потери в ходе боевых действий и эмиграцию, заявляла раньше заслуженный врач Украины, экс-депутат Верховной рады и бывшая советница президента страны по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.
В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью немецким СМИ сообщила, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов.
В то же время, по данным Всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.
* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организаций
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