https://crimea.ria.ru/20250205/na-ukraine-zayavili-o-demograficheskoy-katastrofe-1143930498.html

На Украине заявили о демографической катастрофе

На Украине заявили о демографической катастрофе - РИА Новости Крым, 05.02.2025

На Украине заявили о демографической катастрофе

На Украине сложилась катастрофическая ситуация с рождаемостью, когда ежегодно число умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T11:16

2025-02-05T11:16

2025-02-05T11:16

украина

демография

в мире

рождаемость

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. На Украине сложилась катастрофическая ситуация с рождаемостью, когда ежегодно число умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, пишет РИА Новости.Решить демографическую катастрофу, по его мнению, возможно с помощью стимулирования рождаемости, либо пригласив в страну трудовых мигрантов. Чтобы обеспечить через лет 20 рынок труда дополнительным количеством людей, женщинам нужно "рожать по 5-7 детей", считает Воскобойник.Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, если не учитывать потери в ходе боевых действий и эмиграцию, заявляла раньше заслуженный врач Украины, экс-депутат Верховной рады и бывшая советница президента страны по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью немецким СМИ сообщила, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов.В то же время, по данным Всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организацийСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемостиКатастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населенияТень независимости: с чем Украина встречает 33-летие своего существования

https://crimea.ria.ru/20231002/nezalezhna-demografiya-naselenie-ukrainy-sokratilos-do-23-mln-chelovek-1131798442.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, демография, в мире, рождаемость, общество