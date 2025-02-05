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На Крымском мосту опять растет очередь - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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На Крымском мосту опять растет очередь
На Крымском мосту опять растет очередь - РИА Новости Крым, 05.02.2025
На Крымском мосту опять растет очередь
Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут 56 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T19:10
2025-02-05T19:13
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
краснодарский край
тамань
керчь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут 56 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезд был свободен с обеих сторон транспортного перехода. Два часа назад проезда ожидали 44 автомобиля со стороны Кубани.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, краснодарский край, тамань, керчь, транспорт
На Крымском мосту опять растет очередь

В очереди на Крымском мосту со стороны Кубани проезда ждут 56 авто

19:10 05.02.2025 (обновлено: 19:13 05.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут 56 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 19:00 в очереди со стороны Тамани находится 56 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
Часом ранее проезд был свободен с обеих сторон транспортного перехода. Два часа назад проезда ожидали 44 автомобиля со стороны Кубани.
В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКраснодарский крайТаманьКерчьТранспорт
 
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