https://crimea.ria.ru/20250205/na-krymskom-mostu-opyat-rastet-ochered-1143946483.html

На Крымском мосту опять растет очередь

На Крымском мосту опять растет очередь - РИА Новости Крым, 05.02.2025

На Крымском мосту опять растет очередь

Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут 56 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T19:10

2025-02-05T19:10

2025-02-05T19:13

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

краснодарский край

тамань

керчь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут 56 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезд был свободен с обеих сторон транспортного перехода. Два часа назад проезда ожидали 44 автомобиля со стороны Кубани.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

краснодарский край

тамань

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, краснодарский край, тамань, керчь, транспорт