https://crimea.ria.ru/20250205/kievu-samoe-vremya-proyavit-zainteresovannost-v-peregovorakh--peskov-1143935161.html

Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков

Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков

Ситуация в зоне спецоперации говорит о том, что Украина должна быть заинтересована в начале переговоров, однако готовность к диалогу должна базироваться не... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T13:29

2025-02-05T13:29

2025-02-05T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ситуация в зоне спецоперации говорит о том, что Украина должна быть заинтересована в начале переговоров, однако готовность к диалогу должна базироваться не просто на словах, сказал Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании начать переговоры с Кремлем."Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал Песков.При этом динамика хода специальной военной операции говорит о том, что заинтересованность в переговорах должна исходить от Киева, подчеркнул Песков.Песков также подчеркнул, что в отношении президента России к Владимиру Зеленскому нет и не может быть эмоций."Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", - ответил Песков на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом.Накануне Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о достижении мира, потребовал от Запада предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и констатировал неспособность Украины вернуть утраченные территории. Также он пожаловался на недостаточную военную помощь союзников и заявил, что выборы в стране пройдут после окончания горячей стадии конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, владимир путин (политик), дмитрий песков, владимир зеленский, новости сво, кремль, политика, новости