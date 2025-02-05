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Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков
Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков
Ситуация в зоне спецоперации говорит о том, что Украина должна быть заинтересована в начале переговоров, однако готовность к диалогу должна базироваться не... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T13:29
2025-02-05T13:23
россия
украина
владимир путин (политик)
дмитрий песков
владимир зеленский
новости сво
кремль
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ситуация в зоне спецоперации говорит о том, что Украина должна быть заинтересована в начале переговоров, однако готовность к диалогу должна базироваться не просто на словах, сказал Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании начать переговоры с Кремлем."Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал Песков.При этом динамика хода специальной военной операции говорит о том, что заинтересованность в переговорах должна исходить от Киева, подчеркнул Песков.Песков также подчеркнул, что в отношении президента России к Владимиру Зеленскому нет и не может быть эмоций."Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", - ответил Песков на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом.Накануне Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о достижении мира, потребовал от Запада предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и констатировал неспособность Украины вернуть утраченные территории. Также он пожаловался на недостаточную военную помощь союзников и заявил, что выборы в стране пройдут после окончания горячей стадии конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, украина, владимир путин (политик), дмитрий песков, владимир зеленский, новости сво, кремль, политика, новости
Киеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков

Киев должен быть заинтересован в мире не только на словах – Песков

13:29 05.02.2025
 
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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ситуация в зоне спецоперации говорит о том, что Украина должна быть заинтересована в начале переговоров, однако готовность к диалогу должна базироваться не просто на словах, сказал Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании начать переговоры с Кремлем.
"Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал Песков.
При этом динамика хода специальной военной операции говорит о том, что заинтересованность в переговорах должна исходить от Киева, подчеркнул Песков.
"Динамика развития событий на земле, динамика хода специальной военной операции весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться Киевом", - сказал представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что в отношении президента России к Владимиру Зеленскому нет и не может быть эмоций.
"Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", - ответил Песков на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом.
Накануне Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о достижении мира, потребовал от Запада предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и констатировал неспособность Украины вернуть утраченные территории. Также он пожаловался на недостаточную военную помощь союзников и заявил, что выборы в стране пройдут после окончания горячей стадии конфликта.
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Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
11:33Радио "Спутник в Крыму"
Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог
 
РоссияУкраинаВладимир Путин (политик)Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНовости СВОКремльПолитикаНовости
 
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