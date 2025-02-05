Рейтинг@Mail.ru
Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250205/gruzovik-stolknulsya-s-poezdom-v-novorossiyske--voditel-pogib-1143926268.html
Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб
Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб
В Новороссийске грузовик столкнулся с маневренным поездом, в результате аварии водитель фуры погиб. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T08:35
2025-02-05T08:35
дтп
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
происшествия
новороссийск
новости
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143926152_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dad55a8ab35336ae8be3944e757eca62.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Новороссийске грузовик столкнулся с маневренным поездом, в результате аварии водитель фуры погиб. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.ЧП произошло около 3 часов ночи на железнодорожном переезде по улице Портовая.Водитель скончался от полученных травм до приезда врачей скорой помощи.Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.В январе этого года в Ленинградской области такси попало под электричку на железнодорожном переезде. В результате погибла пассажирка легкового авто.В начале января в Краснодаре легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водительВ Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человекаНа Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143926152_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_16dc5fb4a248856718e9441e860bfbc5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, новороссийск, новости, поезд
Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб

В Новороссийске водитель грузовика погиб при столкновении с поездом на переезде

08:35 05.02.2025
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСмертельное ДТП на ж/д переезде в Новороссийске
Смертельное ДТП на ж/д переезде в Новороссийске
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Новороссийске грузовик столкнулся с маневренным поездом, в результате аварии водитель фуры погиб. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.
ЧП произошло около 3 часов ночи на железнодорожном переезде по улице Портовая.
"43-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не выполнил требования работающей в запрещающем режиме светофорной сигнализации, выехал на регулируемый железнодорожный переезд, где допустил столкновение с движущимся маневровым поездом", - говорится в сообщении.
Водитель скончался от полученных травм до приезда врачей скорой помощи.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
В январе этого года в Ленинградской области такси попало под электричку на железнодорожном переезде. В результате погибла пассажирка легкового авто.
В начале января в Краснодаре легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель
В Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека
На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
 
ДТПКраснодарский крайГосавтоинспекция КубаниПроисшествияНовороссийскНовостиПоезд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России
09:31Крымчанку будут судить за финансирование ВСУ
09:22Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто
09:05Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили
08:53Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят
08:35Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб
08:19Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР
08:09Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение
07:42Трамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией
07:28США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп
07:14Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ
07:06Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам
06:39Все строения, люди и скот: 307 лет со дня первой переписи в России
06:04Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ
05:56Резервуар с нефтепродуктами горит после атаки БПЛА на Кубани
00:01Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 февраля
22:57Удар по автобусу с детьми и юбилей Ялтинской конференции: главное за день
22:33Когда центр Симферополя очистят от бесхозных проводов
22:14В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт
Лента новостейМолния