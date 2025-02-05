https://crimea.ria.ru/20250205/gruzovik-stolknulsya-s-poezdom-v-novorossiyske--voditel-pogib-1143926268.html
Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб
Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб
В Новороссийске грузовик столкнулся с маневренным поездом, в результате аварии водитель фуры погиб. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T08:35
2025-02-05T08:35
2025-02-05T08:35
дтп
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
происшествия
новороссийск
новости
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143926152_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dad55a8ab35336ae8be3944e757eca62.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Новороссийске грузовик столкнулся с маневренным поездом, в результате аварии водитель фуры погиб. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.ЧП произошло около 3 часов ночи на железнодорожном переезде по улице Портовая.Водитель скончался от полученных травм до приезда врачей скорой помощи.Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.В январе этого года в Ленинградской области такси попало под электричку на железнодорожном переезде. В результате погибла пассажирка легкового авто.В начале января в Краснодаре легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водительВ Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человекаНа Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143926152_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_16dc5fb4a248856718e9441e860bfbc5.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, новороссийск, новости, поезд
Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб
В Новороссийске водитель грузовика погиб при столкновении с поездом на переезде