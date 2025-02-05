https://crimea.ria.ru/20250205/gruzovik-stolknulsya-s-poezdom-v-novorossiyske--voditel-pogib-1143926268.html

Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб

Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб

В Новороссийске грузовик столкнулся с маневренным поездом, в результате аварии водитель фуры погиб. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T08:35

2025-02-05T08:35

2025-02-05T08:35

дтп

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

происшествия

новороссийск

новости

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Новороссийске грузовик столкнулся с маневренным поездом, в результате аварии водитель фуры погиб. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.ЧП произошло около 3 часов ночи на железнодорожном переезде по улице Портовая.Водитель скончался от полученных травм до приезда врачей скорой помощи.Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.В январе этого года в Ленинградской области такси попало под электричку на железнодорожном переезде. В результате погибла пассажирка легкового авто.В начале января в Краснодаре легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водительВ Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человекаНа Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте

краснодарский край

новороссийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, новороссийск, новости, поезд