https://crimea.ria.ru/20250205/drony-atakuyut-ukrainu-vzryvy-progremeli-v-kieve-i-kharkove---1143929532.html

Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове

Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове

Взрывы прогремели в ночь на среду в Киеве и Харькове, украинские СМИ и местные власти сообщают о "прилетах" и пожарах. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T10:47

2025-02-05T10:47

2025-02-05T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на среду в Киеве и Харькове, украинские СМИ и местные власти сообщают о "прилетах" и пожарах. Так, в районе часа ночи мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны. Позже, около 4 утра, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе дронами по центру города. Позже он сообщил о прилете и возникшем после него пожаре в Основянском районе. Ранее в семи областях Украины ввели аварийные отключения электричества из-за серии мощных взрывов. За ночь удары были нанесены по Одессе, Киеву и Киевской области, Запорожской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областям. После чего в регионах вышла из строя инфраструктура, в том числе энергетическая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: что поражено высокоточным оружиемГрупповой удар нанесен по газо- энергообъектам на Украине В Харькове прогремели мощные взрывы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, взрыв, виталий кличко, игорь терехов, новости сво, киев, харьков