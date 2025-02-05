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Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
Взрывы прогремели в ночь на среду в Киеве и Харькове, украинские СМИ и местные власти сообщают о "прилетах" и пожарах. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на среду в Киеве и Харькове, украинские СМИ и местные власти сообщают о "прилетах" и пожарах. Так, в районе часа ночи мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны. Позже, около 4 утра, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе дронами по центру города. Позже он сообщил о прилете и возникшем после него пожаре в Основянском районе. Ранее в семи областях Украины ввели аварийные отключения электричества из-за серии мощных взрывов. За ночь удары были нанесены по Одессе, Киеву и Киевской области, Запорожской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областям. После чего в регионах вышла из строя инфраструктура, в том числе энергетическая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: что поражено высокоточным оружиемГрупповой удар нанесен по газо- энергообъектам на Украине В Харькове прогремели мощные взрывы
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РИА Новости Крым
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украина, новости, взрыв, виталий кличко, игорь терехов, новости сво, киев, харьков
Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове

Взрывы прогремели в Киеве и Харькове - после прилетов горят пожары

10:47 05.02.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на среду в Киеве и Харькове, украинские СМИ и местные власти сообщают о "прилетах" и пожарах.
Так, в районе часа ночи мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже, около 4 утра, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе дронами по центру города.
"Нанес удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе. На месте попадания пожар. В доме напротив выбиты окна. Пострадала АЗС. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - написал он в своих соцсетях.
Позже он сообщил о прилете и возникшем после него пожаре в Основянском районе.
Ранее в семи областях Украины ввели аварийные отключения электричества из-за серии мощных взрывов. За ночь удары были нанесены по Одессе, Киеву и Киевской области, Запорожской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областям. После чего в регионах вышла из строя инфраструктура, в том числе энергетическая.
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УкраинаНовостиВзрывВиталий КличкоИгорь ТереховНовости СВОКиевХарьков
 
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