Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
Взрывы прогремели в Киеве и Харькове - после прилетов горят пожары
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на среду в Киеве и Харькове, украинские СМИ и местные власти сообщают о "прилетах" и пожарах.
Так, в районе часа ночи мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже, около 4 утра, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе дронами по центру города.
"Нанес удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе. На месте попадания пожар. В доме напротив выбиты окна. Пострадала АЗС. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - написал он в своих соцсетях.
Позже он сообщил о прилете и возникшем после него пожаре в Основянском районе.
Ранее в семи областях Украины ввели аварийные отключения электричества из-за серии мощных взрывов. За ночь удары были нанесены по Одессе, Киеву и Киевской области, Запорожской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областям. После чего в регионах вышла из строя инфраструктура, в том числе энергетическая.
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