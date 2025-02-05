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Плутоний в Черном море - чем удивил студентов Плавучий университет

Плутоний в Черном море - чем удивил студентов Плавучий университет - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Плутоний в Черном море - чем удивил студентов Плавучий университет

, узнав, о чем мечтают будущие ученые, среди которых - уроженцы Крыма и Донбасса. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T21:33

2025-02-05T21:33

2025-02-05T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе завершила работу "Зимняя школа Плавучего университета 2025", в рамках которой десятки студентов и аспирантов из разных городов России прошли обучение в федеральных исследовательских центрах. В заключительный день проекта в лабораториях Института биологии южных морей побывал корреспондент РИА Новости Крым, узнав, о чем мечтают будущие ученые, среди которых - уроженцы Крыма и Донбасса.Зимняя школа Плавучего университета проходит в Севастополе в четвертый раз. Для участия в ней в этом году были отобраны более тридцати студентов и аспирантов. Вместе с крымчанами здесь ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Тамбова.Программу для участников подготовили два академических научных учреждения –Институт биологии южных морей и Морской гидрофизический институт. В течение трех дней здесь для будущих ученых читали лекции, проводили экскурсии и практикумы.Темы для обсуждения: гидробиология, радиоэкология, акустические исследования и многое другое. Рассказали об экспедициях прямо на борту единственного в Черном море научно-исследовательского судна ИнБЮМ "Профессор Водяницкий".А в лабораториях показали, как анализируют растворенные в воде газы, чтобы предсказать поведение Мирового океана в условиях глобального потепления. И как извлекают для дальнейших исследований и прогнозирования плутоний из проб, взятых в Черном, Азовском морях и Каспийском морях и даже Арктике и Антарктике.Полученные здесь дополнительные знания помогут участникам "Зимней школы" определиться с направлением, в котором они хотели бы дальше работать и развиваться уже в будущем году, сказала его коллега, старший научный сотрудник отдела Татьяна Малахова.Кроме того, сразу после обучения, ребята пройдут собеседование, и лучшие получат возможность лично отправиться в морские экспедиции, "которые будут проходить во всех морях нашей страны", добавила она.Один из участников Зимней школы – Алим Маушев, студент четвертого курса Крымского федерального университета. Парень учится по направлению "Биология" и сейчас погружен в изучение того, как влияют на экологию метановые сипы. Он уверен: карьера молодых ученых в России зависит от них самих. А чем больше целеустремленных и деятельных, тем, понятно, счастливее видится и будущее окружающей среды."В наше время есть множество возможностей для студентов, и все в их руках. Нужно самостоятельно выбрать направление, в каком хочется развиваться. В этой школе я нашел множество новых друзей, что должно серьезно помочь мне в будущих проектах. Здесь очень информативные лекции. Но самое главное – знакомства. Меня окружают единомышленники. Это важно", – поделился Алим.Среди таких единомышленников и Давид Головин, он приехал из Москвы, где сейчас учится на втором курсе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Хотя к биологии и химии его профессия имеет опосредованное отношение, все, что происходит на площадках Зимней школы юношу увлекает, потому это знания, нужные для реализации целей, а они уже вполне оформились. Ради этого даже оставил прежнее направление – автомобилестроение.Наставников он засыпал вопросами о сути процессов, технологиях и работе оборудования, получая исчерпывающие ответы. Видно было, что общаться ему легко даже со старшими. Прежде всего потому, что все это люди со схожим мировоззрением. А еще потому, что для уроженца Донецка Крым и Севастополь, где был уже не раз и где живут много его земляков, "люди все свои"."Я сюда как домой приезжаю", – признался будущий российский инженер-робототехник.Зимняя школа проходит в рамках Всероссийской научно-образовательной программы "Плавучий университет". Три дня в начале февраля в десяти городах страны в ведущих научных и образовательных организациях проходят лекции, практикумы, экскурсии и прочие активности для будущих российских ученых. Они знакомятся с научными коллективами по всей стране и актуальными направлениями исследований в морских науках, чтобы стажироваться и самим становиться наставниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП – Путин Радиоактивный плутоний в море у Севастополя: ученые оценили последствия Ученые из Севастополя озабочены состоянием воды в Северо-Крымском канале

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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