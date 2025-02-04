https://crimea.ria.ru/20250204/zelenskiy-potreboval-u-zapada-yadernoe-oruzhie-1143923494.html

Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие

Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие

Владимир Зеленский потребовал у западных партнеров ядерное оружие и ракеты для Украины. Такое заявление он сделал в интервью британскому телеведущему Пирсу... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T20:53

2025-02-04T20:53

2025-02-04T20:55

владимир зеленский

украина

ядерное оружие

коллективный запад

поставки западного оружия украине

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141126871_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_834a4699cac96051f71a876818e058ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский потребовал у западных партнеров ядерное оружие и ракеты для Украины. Такое заявление он сделал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.Также он признает, что Украина в ближайшие десятилетия не сможет стать членом НАТО и в очередной раз требует у запада финансировать украинскую армию.22 января на форуме в Давосе Зеленский обвинил западные страны в том, что они "лгали" Украине по поводу перспектив вступления в Североатлантический альянс. Зеленский также заявлял ранее, что украинцы защищают всю Европу и "уличил" НАТО в отказе включить Украину в состав альянса. Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах ЗеленскогоВ Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мираУкраина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, ядерное оружие, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, в мире