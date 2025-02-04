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Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие
Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие
Владимир Зеленский потребовал у западных партнеров ядерное оружие и ракеты для Украины. Такое заявление он сделал в интервью британскому телеведущему Пирсу... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T20:53
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владимир зеленский
украина
ядерное оружие
коллективный запад
поставки западного оружия украине
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский потребовал у западных партнеров ядерное оружие и ракеты для Украины. Такое заявление он сделал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.Также он признает, что Украина в ближайшие десятилетия не сможет стать членом НАТО и в очередной раз требует у запада финансировать украинскую армию.22 января на форуме в Давосе Зеленский обвинил западные страны в том, что они "лгали" Украине по поводу перспектив вступления в Североатлантический альянс. Зеленский также заявлял ранее, что украинцы защищают всю Европу и "уличил" НАТО в отказе включить Украину в состав альянса. Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах ЗеленскогоВ Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мираУкраина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, украина, ядерное оружие, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, в мире
Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие

Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие и ракетные системы

20:53 04.02.2025 (обновлено: 20:55 04.02.2025)
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский потребовал у западных партнеров ядерное оружие и ракеты для Украины. Такое заявление он сделал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.
"Пусть нам тогда дадут ядерное оружие. Давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы", — заявляет Зеленский на видео, фрагмент которого размещен в сети Х.
Также он признает, что Украина в ближайшие десятилетия не сможет стать членом НАТО и в очередной раз требует у запада финансировать украинскую армию.
22 января на форуме в Давосе Зеленский обвинил западные страны в том, что они "лгали" Украине по поводу перспектив вступления в Североатлантический альянс.
Зеленский также заявлял ранее, что украинцы защищают всю Европу и "уличил" НАТО в отказе включить Украину в состав альянса. Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев.
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Владимир ЗеленскийУкраинаЯдерное оружиеКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеНовостиВ мире
 
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