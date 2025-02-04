https://crimea.ria.ru/20250204/zaschitniki-zemli-russkoy-velikiy-podvig-na-maloy-zemle-1143879223.html

Защитники земли русской: великий подвиг на Малой земле

Защитники земли русской: великий подвиг на Малой земле - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Защитники земли русской: великий подвиг на Малой земле

В ночь на 4 февраля 1943 года в районе поселка Станичка на южной окраине Новороссийска высадился советский морской десант из 275 человек под командованием... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T10:39

2025-02-04T10:39

2025-02-04T11:27

защитники земли русской

история

память

великая отечественная война

новороссийск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В ночь на 4 февраля 1943 года в районе поселка Станичка на южной окраине Новороссийска высадился советский морской десант из 275 человек под командованием майора Цезаря Куникова. Изначально высадка была отвлекающим маневром, но именно этим бойцам и их отважному командиру было суждено войти в историю как героям обороны важнейшего плацдарма Малая земля, которая продолжалась 225 дней и завершилась освобождением Новороссийска.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Оборона НовороссийскаОвладению Новороссийском германское командование уделяло большое внимание. Гитлер хотел овладеть всем восточным черноморским побережьем, чтобы лишить СССР портов и Черноморского флота. Кроме того, Новороссийско-Сухумское шоссе являлось самой лучшей для тяжелой техники дорогой для продвижения в Закавказье.19 августа вермахт начал наступление на Новороссийск. Взять город с ходу не удалось. Бойцы 103-й курсантской стрелковой бригады и народное ополчение героически обороняли город, но силы были неравны. 6 сентября вражеские войска ворвались в город и за несколько дней почти полностью его захватили. Однако использовать порт Новороссийска в качестве своей военно-морской базы немцам не удалось. Восточная часть Цемесской бухты находилась под контролем советских войск. Западный берег контролировал противник, откуда с высот мог вести огонь по кораблям Черноморского флота.К концу января-началу февраля Красной армии в результате операции "Горы" удалось прорваться к Азовскому морю и освободить Майкоп. Следующим этапом должно было стать освобождение Новороссийска.Операция "Море"Основной десант планировали высадить в районе Южной Озерейки, отвлекающий – в районе Станички. Подготовка к операции фактически велась с ноября. Морские десантники должны были высадиться на берег под прикрытием кораблей поддержки и авиации, подавить береговую оборону врага, соединиться с высадившимися с самолетов десантниками и прорваться к Новороссийску. Немецко-румынскую группировку в Новороссийске планировалось блокировать, а затем уничтожить совместными действиями основных сил Черноморской группировки и десанта.Но все пошло не так, как планировалось. Выход корабельного десанта задержался из-за плохой погоды, при этом не предупрежденные об этом летчики нанесли авиаудар и высадили воздушный десант по первоначальному плану. Обстрел с кораблей Черноморского флота также велся без учета изменившейся обстановки.Из-за плотного огня противника высадить у Южной Озерейки удалось лишь часть десанта – порядка 1500 человек и 10 из 30 танков. Прибывшее на помощь румынам немецкое подкрепление дало отпор. Десантники у Озерейки сражались трое суток. Выжившие разделились: часть пробилась к Станичке к вспомогательному десанту, другие вместе с авиадесантниками ушли в горы.Отвлекающий десант, ставший основнымВспомогательный десант под командованием Куникова действовал более успешно. Корабли подошли к берегу в расчетное время. Под прикрытием дымовой завесы и огня корабельной артиллерии 275 бойцов с легким вооружением высадились и уже через час закрепились на берегу. Высадка была столь неожиданной для врага, что в его стане началась паника, в особенности среди румынских солдат. Десантников поддерживала артиллерия, ведя огонь через бухту.Плацдарм был расширен до 4 км по фронту и 2,5 км в глубину, а контратаки гитлеровцев успешно отбиты. Доставить на плацдарм подкрепление не позволяли шторм на море и плотный вражеский огонь. Двое суток, пока не подоспела подмога, куниковцы держались, отбивая по 15-20 атак в день, причем огонь по ним вели как артиллерия, так и авиация.С 5 по 9 февраля прибыло подкрепление: более 15 тысяч человек, орудия и минометы, боеприпасы, продовольствие и медикаменты.Пили из луж и ели дельфиновНо положение куниковцев оставалось тяжелым, в особенности из-за отсутствия питьевой воды. Для питья и приготовления пищи бойцы собирали дождевую воду, растапливали лед из луж и снег. На плацдарме было несколько ручьев, но к лету они полностью пересыхали. Пришлось рыть небольшие колодцы.Непросто было и с провизией. Когда закончились взятые с собой сухпайки, десантникам часто приходилось есть дельфинов. Впоследствии по морю наладили доставку хлеба и консервов, но еды почти всегда не хватало.Из-за некачественной воды и нехватки пищи солдаты часто болели куриной слепотой, дизентерией, авитаминозом. Средствами профилактики стали хвойный настой и так называемый малоземельский квас, приготовляемый на основе ореховой пасты и виноградных листьев.Во многом успех десанта на Малой земле был обусловлен отличной подготовкой бойцов, которой руководил сам Куников. Например, он учил бойцов с завязанными глазами двигаться по гальке, в совершенстве владеть холодным и стрелковым оружием всех систем и приемами рукопашного боя, точно стрелять в кромешной темноте на звук, оказывать первую помощь, останавливать кровотечение, накладывать шины при переломах, распознавать минные поля, минировать и разминировать местность, по голосу и шепоту узнавать товарищей. Например, одна из тренировок была такой: возле группы отдыхающих бойцов бросали учебную гранату. Все бойцы вмиг должны были упасть наземь, головой от гранаты, а ближайший находившийся к гранате боец, который в боевой ситуации уже бы не выжил, должен был молниеносно подхватить ее и выбросить подальше, притом в ту сторону, откуда она прилетела.Приобретенные в ходе изнуряющих тренировок навыки помогли многим бойцам не только выжить, но и удержать плацдарм.Освобождение НовороссийскаПлацдарм сохранялся до сентября 1943 года. Значительную роль в его удержании сыграла авиация. Советские летчики разбомбили два немецких аэродрома со 152 самолетами, после чего интенсивность воздушных атак немцев на Малую землю снизилась.Удержание Малой земли исключило малейшую возможность использования фашистами Новороссийского порта, а их планы прорваться в Закавказье рухнули. Куниковцы сыграли свою роль и в освобождении Новороссийска. С этого плацдарма наступала одна из трех групп войск, обеспечивавших блокирование и захват города. Две другие двигались от Туапсинского шоссе и с моря.За стойкость, мужество и героизм 21 воин Малой земли был удостоен звания Героя Советского Союза, тысячи защитников плацдарма награждены орденами и медалями.Сколько советских бойцов погибли на Малой земле, до сих пор неизвестно. За весь период существования плацдарма на него высадились более 78 тысяч человек. По подсчетам историков, погиб или пропал без вести каждый третий боец – всего порядка 25 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новороссийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

защитники земли русской, история, память, великая отечественная война, новороссийск