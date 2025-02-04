https://crimea.ria.ru/20250204/zaschischal-donbass-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1143924451.html

Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем СВО

Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Андреем Тарасовым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T21:49

2025-02-04T21:49

2025-02-04T21:49

севастополь

утраты

михаил развожаев

герои сво

участники сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Андреем Тарасовым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Андрей Тарасов родился на Кубани. Срочную службу проходил в Севастополе, в 810-й бригаде морской пехоты. Далее продолжил служить на Черноморском флоте. После окончания контракта работал на Курской АЭС. Когда началась специальная военная операция, не мог оставаться в стороне и добровольно прибыл в военкомат. Он отметил, что Тарасов был лейтенантом, заместителем командира роты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в КрымуВ Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, михаил развожаев, герои сво, участники сво, общество