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Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем СВО
Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Андреем Тарасовым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T21:49
2025-02-04T21:49
2025-02-04T21:49
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Андреем Тарасовым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Андрей Тарасов родился на Кубани. Срочную службу проходил в Севастополе, в 810-й бригаде морской пехоты. Далее продолжил служить на Черноморском флоте. После окончания контракта работал на Курской АЭС. Когда началась специальная военная операция, не мог оставаться в стороне и добровольно прибыл в военкомат. Он отметил, что Тарасов был лейтенантом, заместителем командира роты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в КрымуВ Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, утраты, михаил развожаев, герои сво, участники сво, общество
Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации Андрея Тарасова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Андреем Тарасовым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Андрей Тарасов родился на Кубани. Срочную службу проходил в Севастополе, в 810-й бригаде морской пехоты. Далее продолжил служить на Черноморском флоте. После окончания контракта работал на Курской АЭС.
Когда началась специальная военная операция, не мог оставаться в стороне и добровольно прибыл в военкомат. Он отметил, что Тарасов был лейтенантом, заместителем командира роты.
"Андрей Викторович воевал профессионально, отважно и самоотверженно, принимал самостоятельные решения и выполнял самые сложные задачи. В порядке продвижения по службе ему было присвоено офицерское звание. Геройски погиб в бою на Донецком направлении. Будем помнить нашего героя", - написал губернатор.
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