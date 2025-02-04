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ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли больше 1200 боевиков - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли больше 1200 боевиков
ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли больше 1200 боевиков - РИА Новости Крым, 04.02.2025
ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли больше 1200 боевиков
Армия России ликвидировала еще более 1200 боевиков ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации, также поражены вражеская техника и вооружение. Об этом сообщает во... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T13:49
2025-02-04T13:53
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России ликвидировала еще более 1200 боевиков ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации, также поражены вражеская техника и вооружение. Об этом сообщает во вторник пресс-службе Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении поразили врага возле Волчанска. Украинские войска потеряли до 35 военнослужащих, а также боевую бронемашину и четыре автомобиля. Сожжены четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и разгромили ВСУ в районах десяти населенных пунктов: Купянска, Песчаного, Новомлынского, Новой Кругляковки, Западного, Загоруйковки, Зеленого Гая, Невского, Ямполовки и Ямполя."Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 14 автомобилей. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства и три склада боеприпасов", – говорится в сообщении Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск также заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив противника около Дылеевки, Константиновки, Зеленовки, Ивано-Дарьевки, Орехово-Василевки, Янтарного, Часова Яра и Дачного, перечислили в пресс-службе оборонного ведомства.На этом участке фронта ВСУ потеряли до 260 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы. Также выведены из строя: боевая бронемашина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили наступать. Враг разит в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Сергеевка, Дзержинск, Дружба, Новоалександровка, Барановка, Лысовка, Котлино, Успеновка, Андреевка и Ясеновое.В боях ВСУ недосчитались до 510 боевиков, танка, двух боевых бронемашин и десяти пикапов. Кроме того, уничтожены восемь артиллерийских орудий.Подразделения группировки войск "Восток" за сутки еще продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям ВСУ возле Богатыря, Разлива, Бурлацкого, Раздольного и Новополя."Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", – рапортовали в российском Минобороны.Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки ликвидировали до 30 боевиков ВСУ, три вражеских автомобиля и две станции РЭБ. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Нестерянки, Новоданиловки, Каменского и Степового в Запорожской области.Кроме того, в течение минувших суток российские военные нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, ударили по цехам производства беспилотников и объектам хранения топлива.Накануне в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки боев в зоне проведения спецоперации уничтожили порядка 1295 украинских боевиков, технику и вооружение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский объявил реформу ВСУКиевский режим потерял еще более 200 боевиков за сутки в Курской областиУдары по Украине - разбиты военные аэродромы и склады с топливом
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли больше 1200 боевиков

ВСУ за сутки в зоне спецоперации лишились более 1200 боевиков

13:49 04.02.2025 (обновлено: 13:53 04.02.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России ликвидировала еще более 1200 боевиков ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации, также поражены вражеская техника и вооружение. Об этом сообщает во вторник пресс-службе Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении поразили врага возле Волчанска. Украинские войска потеряли до 35 военнослужащих, а также боевую бронемашину и четыре автомобиля. Сожжены четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и разгромили ВСУ в районах десяти населенных пунктов: Купянска, Песчаного, Новомлынского, Новой Кругляковки, Западного, Загоруйковки, Зеленого Гая, Невского, Ямполовки и Ямполя.
"Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 14 автомобилей. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства и три склада боеприпасов", – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск также заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив противника около Дылеевки, Константиновки, Зеленовки, Ивано-Дарьевки, Орехово-Василевки, Янтарного, Часова Яра и Дачного, перечислили в пресс-службе оборонного ведомства.
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 260 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы. Также выведены из строя: боевая бронемашина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили наступать. Враг разит в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Сергеевка, Дзержинск, Дружба, Новоалександровка, Барановка, Лысовка, Котлино, Успеновка, Андреевка и Ясеновое.
В боях ВСУ недосчитались до 510 боевиков, танка, двух боевых бронемашин и десяти пикапов. Кроме того, уничтожены восемь артиллерийских орудий.
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки еще продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям ВСУ возле Богатыря, Разлива, Бурлацкого, Раздольного и Новополя.
"Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", – рапортовали в российском Минобороны.
Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки ликвидировали до 30 боевиков ВСУ, три вражеских автомобиля и две станции РЭБ. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Нестерянки, Новоданиловки, Каменского и Степового в Запорожской области.
Кроме того, в течение минувших суток российские военные нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, ударили по цехам производства беспилотников и объектам хранения топлива.
Накануне в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки боев в зоне проведения спецоперации уничтожили порядка 1295 украинских боевиков, технику и вооружение.
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