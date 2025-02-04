https://crimea.ria.ru/20250204/vsu-udarili-po-rynku-i-zhilym-kvartalam-gorlovki--raneny-sem-chelovek-1143895763.html

ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек

ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек - РИА Новости Крым, 04.02.2025

ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек

Семь мирных жителей Горловки получили ранения из-за обстрела ВСУ жилых кварталов одного из районов города, в том числе рынка. Об этом сообщил глава Донецкой... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T11:09

2025-02-04T11:09

2025-02-04T11:11

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

горловка

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей Горловки получили ранения из-за обстрела ВСУ жилых кварталов одного из районов города, в том числе рынка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его информации, боевики украинского режима ударили из ствольной артиллерии кассетного типа по рынку "Комсомолец". В результате этой атаки пострадали пять человек – три женщины и двое мужчин. У пострадавших ранения средней степени тяжести.Кроме того, ВСУ сбрасывали взрывчатку на территорию жилых кварталов с беспилотников. В результате этих преступных действий ранены два водителя.Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил руководитель региона.В минувшую пятницу в Горловке в результате атаки ВСУ пострадали 10 мирных жителей, боевики били по зданию больницы в центре города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), горловка, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу