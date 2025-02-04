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ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек - РИА Новости Крым, 04.02.2025
ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
Семь мирных жителей Горловки получили ранения из-за обстрела ВСУ жилых кварталов одного из районов города, в том числе рынка. Об этом сообщил глава Донецкой... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T11:09
2025-02-04T11:09
2025-02-04T11:11
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
горловка
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей Горловки получили ранения из-за обстрела ВСУ жилых кварталов одного из районов города, в том числе рынка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его информации, боевики украинского режима ударили из ствольной артиллерии кассетного типа по рынку "Комсомолец". В результате этой атаки пострадали пять человек – три женщины и двое мужчин. У пострадавших ранения средней степени тяжести.Кроме того, ВСУ сбрасывали взрывчатку на территорию жилых кварталов с беспилотников. В результате этих преступных действий ранены два водителя.Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил руководитель региона.В минувшую пятницу в Горловке в результате атаки ВСУ пострадали 10 мирных жителей, боевики били по зданию больницы в центре города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), горловка, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
Семь человек ранены при атаке ВСУ жилых кварталов и рынка в Горловке – Пушилин
11:09 04.02.2025 (обновлено: 11:11 04.02.2025)