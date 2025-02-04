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В Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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В Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных
В Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных
На базе крымского республиканского онкологического диспансера в 2027 году планируют начать сроить новый современный хирургический комплекс. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T17:45
2025-02-04T17:45
эксклюзивы риа новости крым
бекир сеферов
крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова
онкология
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. На базе крымского республиканского онкологического диспансера в 2027 году планируют начать сроить новый современный хирургический комплекс. Об этом в интервью корреспонденту РИА Новости Крым заявил главный врач республиканского онкодиспансера Бекир Сеферов.По его мнению, при таких далеко идущих планах строить новое здание онкодиспансера смысла нет, но нужно привести все корпуса в надлежащий вид, чем сейчас занимается это республиканское учреждение при поддержке правительства Республики Крым.Также Сеферов заявил, что в Крыму не хватает онкологов, особенно это касается регионов."По территориальному признаку - перекрыто 100% учреждений, по штатным единицам там, где положено 3-4 онколога - это зачастую один. Ведется активная работа по доукомплектованию врачами районных больниц. У онкодиспансера укомплектованность по врачам 97%", - отметил главврач.По его словам, в онкодиспансере на улице Беспалова в Симферополе сосредоточена помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Также задействованы площади республиканской больницы им. Семашко на Московском шоссе:"Там функционирует отделение онкогематологии, оказывающее помощь пациентам с заболеваниями крови. А вообще мы имеем по Крыму восемь центров амбулаторной онкологической помощи и 15 первичных онкологических кабинетов".Республиканский онкодиспансер также оказывает пациентам помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. Таких случаев в 2024 году было 560.Кроме того, Крымский республиканский онкологический диспансер обследует и лечит онкобольных с исторических территорий.Полное интервью главного врача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекира Сеферова читайте на РИА Новости Крым в 18:30.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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бекир сеферов, крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова, онкология, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, симферополь, интервью
В Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных

Крымский онкодиспансер в 2024 году госпитализировал 1,5 тыс пациентов с новых территорий

17:45 04.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОнкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова
Онкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. На базе крымского республиканского онкологического диспансера в 2027 году планируют начать сроить новый современный хирургический комплекс. Об этом в интервью корреспонденту РИА Новости Крым заявил главный врач республиканского онкодиспансера Бекир Сеферов.
"Также до 2030 года запланирована постройка помещений для двух аппаратов ПЭТ-КТ - это, скорее всего, будет на отдельно вынесенной территории, но относиться к онкодиспансеру", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, при таких далеко идущих планах строить новое здание онкодиспансера смысла нет, но нужно привести все корпуса в надлежащий вид, чем сейчас занимается это республиканское учреждение при поддержке правительства Республики Крым.
Также Сеферов заявил, что в Крыму не хватает онкологов, особенно это касается регионов.
"По территориальному признаку - перекрыто 100% учреждений, по штатным единицам там, где положено 3-4 онколога - это зачастую один. Ведется активная работа по доукомплектованию врачами районных больниц. У онкодиспансера укомплектованность по врачам 97%", - отметил главврач.
По его словам, в онкодиспансере на улице Беспалова в Симферополе сосредоточена помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Также задействованы площади республиканской больницы им. Семашко на Московском шоссе:
"Там функционирует отделение онкогематологии, оказывающее помощь пациентам с заболеваниями крови. А вообще мы имеем по Крыму восемь центров амбулаторной онкологической помощи и 15 первичных онкологических кабинетов".
Республиканский онкодиспансер также оказывает пациентам помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. Таких случаев в 2024 году было 560.
Кроме того, Крымский республиканский онкологический диспансер обследует и лечит онкобольных с исторических территорий.
"В 2024 году было 1500 госпитализаций, 1796 консультаций и столько же исследований. Пациенты с исторических территорий приезжают к нам в порядке общей очереди. На них приходится обращать большее внимание, потому что они получить у себя квалифицированную помощь просто не могут: там очень ограниченная диагностическая база, совершенно не хватает врачей", - объяснил ситуацию Сеферов.
Полное интервью главного врача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекира Сеферова читайте на РИА Новости Крым в 18:30.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымБекир СеферовКрымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. ЕфетоваОнкологияЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрымСимферопольИнтервью
 
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