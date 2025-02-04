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В Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных

В Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных

На базе крымского республиканского онкологического диспансера в 2027 году планируют начать сроить новый современный хирургический комплекс. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T17:45

2025-02-04T17:45

2025-02-04T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. На базе крымского республиканского онкологического диспансера в 2027 году планируют начать сроить новый современный хирургический комплекс. Об этом в интервью корреспонденту РИА Новости Крым заявил главный врач республиканского онкодиспансера Бекир Сеферов.По его мнению, при таких далеко идущих планах строить новое здание онкодиспансера смысла нет, но нужно привести все корпуса в надлежащий вид, чем сейчас занимается это республиканское учреждение при поддержке правительства Республики Крым.Также Сеферов заявил, что в Крыму не хватает онкологов, особенно это касается регионов."По территориальному признаку - перекрыто 100% учреждений, по штатным единицам там, где положено 3-4 онколога - это зачастую один. Ведется активная работа по доукомплектованию врачами районных больниц. У онкодиспансера укомплектованность по врачам 97%", - отметил главврач.По его словам, в онкодиспансере на улице Беспалова в Симферополе сосредоточена помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Также задействованы площади республиканской больницы им. Семашко на Московском шоссе:"Там функционирует отделение онкогематологии, оказывающее помощь пациентам с заболеваниями крови. А вообще мы имеем по Крыму восемь центров амбулаторной онкологической помощи и 15 первичных онкологических кабинетов".Республиканский онкодиспансер также оказывает пациентам помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. Таких случаев в 2024 году было 560.Кроме того, Крымский республиканский онкологический диспансер обследует и лечит онкобольных с исторических территорий.Полное интервью главного врача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекира Сеферова читайте на РИА Новости Крым в 18:30.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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