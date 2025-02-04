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В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом
В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом
Бывший премьер-министр России и экс-глава МВД и ФСБ Сергей Степашин, ныне возглавляющий Ассоциацию юристов России, призвал Госдуму вернуться к рассмотрению... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T14:25
2025-02-04T14:25
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ЯЛТА, 4 фев - РИА Новости Крым. Бывший премьер-министр России и экс-глава МВД и ФСБ Сергей Степашин, ныне возглавляющий Ассоциацию юристов России, призвал Госдуму вернуться к рассмотрению вопроса о признании киевского режима террористическим, а его главу Владимира Зеленского – террористом. Об этом он заявил в Крыму в Ливадийском дворце на круглом столе, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года.Степашин отметил, что год назад Ассоциация юристов России обратилась с соответствующей инициативой к руководству Госдумы, но ответа не получила. По его словам, препятствием на пути принятия такого решения могло послужить то, что Зеленский, когда еще был легитимным президентом Украины, потенциально мог быть стороной в переговорном процессе по урегулированию конфликта.В Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма проходят памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной РоссииОперация "Аргонавт": как 80 лет назад в Крыму решалась судьба мираЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны
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мнения, сергей степашин, новости, новости крыма, крым, ялта, владимир зеленский
В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом
Экс-глава правительства РФ призвал Госдуму признать Зеленского и его режим террористами