https://crimea.ria.ru/20250204/v-krymu-eks-premer-rf-prizval-gosdumu-obyavit-zelenskogo-terroristom-1143905514.html

В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом

В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом

Бывший премьер-министр России и экс-глава МВД и ФСБ Сергей Степашин, ныне возглавляющий Ассоциацию юристов России, призвал Госдуму вернуться к рассмотрению... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T14:25

2025-02-04T14:25

2025-02-04T14:25

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ЯЛТА, 4 фев - РИА Новости Крым. Бывший премьер-министр России и экс-глава МВД и ФСБ Сергей Степашин, ныне возглавляющий Ассоциацию юристов России, призвал Госдуму вернуться к рассмотрению вопроса о признании киевского режима террористическим, а его главу Владимира Зеленского – террористом. Об этом он заявил в Крыму в Ливадийском дворце на круглом столе, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года.Степашин отметил, что год назад Ассоциация юристов России обратилась с соответствующей инициативой к руководству Госдумы, но ответа не получила. По его словам, препятствием на пути принятия такого решения могло послужить то, что Зеленский, когда еще был легитимным президентом Украины, потенциально мог быть стороной в переговорном процессе по урегулированию конфликта.В Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма проходят памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной РоссииОперация "Аргонавт": как 80 лет назад в Крыму решалась судьба мираЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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