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В Крыму более 70 тысяч человек болеют раком - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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В Крыму более 70 тысяч человек болеют раком
В Крыму более 70 тысяч человек болеют раком - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крыму более 70 тысяч человек болеют раком
РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T17:00
2025-02-04T17:00
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крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. В Крыму на учете по онкозаболеваниям состоят чуть более 70 тысяч человек. Такие данные в интервью РИА Новости Крым привел главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекир Сеферов.По его словам, в 2024 году на учет было поставлено 6786 человек.По данным Сеферова, по статистике на первом месте среди онкологий в республике стоит рак кожи - 17,7%. На втором - рак молочной железы - 13,5 %. Онкология предстательной железы занимает третье место - 8,4%, легких - 6,8%, ободочной кишки - 6,6%.Также 100-150 тысяч пациентов получают иммунотерапию и таргентную терапию в Крыму. Сеферов подчеркнул, что, за вычетом волос и ногтей, у человека нет органа, который бы ни был подвержен онкологическим заболеваниям. По его мнению, лучшая профилактика онкологии поздних стадий – ежегодное прохождение диспансеризации, так как не существует симптомов, которые могли бы однозначно указывать на наличие онкологического заболевания у человека.Полное интервью главного врача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекира Сеферова читайте на РИА Новости Крым в 18:30.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова, онкология, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, бекир сеферов
В Крыму более 70 тысяч человек болеют раком

В Крыму 60% онкологических заболеваний выявляют на ранних стадиях

17:00 04.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОперация в онкологическом диспансере
Операция в онкологическом диспансере - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. В Крыму на учете по онкозаболеваниям состоят чуть более 70 тысяч человек. Такие данные в интервью РИА Новости Крым привел главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекир Сеферов.
По его словам, в 2024 году на учет было поставлено 6786 человек.

"В Крыму всегда были такие цифры - в диапазоне от 60 до 70 тысяч пациентов ежегодно находились на диспансерном наблюдении и заболевало плюс минус 7 тысяч. Но сейчас население немного увеличилось, многие к нам приехали, поэтому мы и видим рост", - пояснил он.

По данным Сеферова, по статистике на первом месте среди онкологий в республике стоит рак кожи - 17,7%. На втором - рак молочной железы - 13,5 %. Онкология предстательной железы занимает третье место - 8,4%, легких - 6,8%, ободочной кишки - 6,6%.
"Выявляемость у нас повысилась. Мы имеем цифру целевого показателя 61,1% - это выявление на первой и второй стадиях. Это считается достаточно большим процентом, который достигается за счет диспансеризации и профосмотров", - отметил доктор.
Также 100-150 тысяч пациентов получают иммунотерапию и таргентную терапию в Крыму.
Сеферов подчеркнул, что, за вычетом волос и ногтей, у человека нет органа, который бы ни был подвержен онкологическим заболеваниям. По его мнению, лучшая профилактика онкологии поздних стадий – ежегодное прохождение диспансеризации, так как не существует симптомов, которые могли бы однозначно указывать на наличие онкологического заболевания у человека.
Полное интервью главного врача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекира Сеферова читайте на РИА Новости Крым в 18:30.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. ЕфетоваОнкологияОбществоЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаБекир Сеферов
 
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