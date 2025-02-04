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В Крыму более 70 тысяч человек болеют раком

В Крыму более 70 тысяч человек болеют раком - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Крыму более 70 тысяч человек болеют раком

РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T17:00

2025-02-04T17:00

2025-02-04T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. В Крыму на учете по онкозаболеваниям состоят чуть более 70 тысяч человек. Такие данные в интервью РИА Новости Крым привел главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекир Сеферов.По его словам, в 2024 году на учет было поставлено 6786 человек.По данным Сеферова, по статистике на первом месте среди онкологий в республике стоит рак кожи - 17,7%. На втором - рак молочной железы - 13,5 %. Онкология предстательной железы занимает третье место - 8,4%, легких - 6,8%, ободочной кишки - 6,6%.Также 100-150 тысяч пациентов получают иммунотерапию и таргентную терапию в Крыму. Сеферов подчеркнул, что, за вычетом волос и ногтей, у человека нет органа, который бы ни был подвержен онкологическим заболеваниям. По его мнению, лучшая профилактика онкологии поздних стадий – ежегодное прохождение диспансеризации, так как не существует симптомов, которые могли бы однозначно указывать на наличие онкологического заболевания у человека.Полное интервью главного врача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекира Сеферова читайте на РИА Новости Крым в 18:30.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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