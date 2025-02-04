https://crimea.ria.ru/20250204/v-krym-idut-snegopady-i-meteli-kogda-budet-kholodnee-vsego-1143910540.html
В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего
В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего
В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T16:07
2025-02-04T16:07
2025-02-04T16:57
эксклюзивы риа новости крым
погода в крыму
крымская погода
татьяна любецкая
прогноз
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143895324_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3897398b4504cf9fc62d6422ab81fd20.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.На смену теплому воздуху из акватории Средиземного моря в Крым пришел полярный воздух из Скандинавии. Поэтому в Крыму похолодало, объясняет синоптик."Больше всего осадков прошло в виде мокрого снега. Сильный снег, мокрый снег прошел на севере Крыма – это Джанкой, Клепинино, Раздольное, Нижнегорск, восточные районы Крыма – в Мысовом 14 миллиметров", – перечислила Любецкая.В горах Крыма был не такой сильный снегопад, как ожидалось, отметила она.В ближайшие дни во всех районах Крыма установится зимняя погода с температурой ночью от -1 градуса (южный берег Крыма) до -6 градусов. Дневные температуры будут колебаться от трех градусов мороза до двух тепла, на южном берегу полуострова – до +3.На следующей неделе с 10 по 14 февраля погода существенно не изменится, ночные температуры опустятся до -7 градусов, есть вероятность небольшого снега.Ранее сообщалось, что из-за снега и гололедицы на дорогах Крыма дежурит 86 единиц техники, за ночь 4 февраля было обработано более 3000 километров. В Крыму действует штормовое предупреждение.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм оставил без света часть Ростовской областиВ Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуостроваСильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143895324_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_48f61377c131913eca8f261e5d648a2d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, татьяна любецкая, прогноз, новости крыма, крым
В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего
Сильные снегопады в Крыму ожидаются 6 и 7 февраля
16:07 04.02.2025 (обновлено: 16:57 04.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева
. В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели. Об этом РИА Новости Крым
сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Наиболее интенсивный снег ждем днем шестого и ночью седьмого февраля. Вместе с сильным ветром придут снегопады, метели, на дорогах гололедица. Зима еще не закончилась", – сказала Татьяна Любецкая.
На смену теплому воздуху из акватории Средиземного моря в Крым пришел полярный воздух из Скандинавии. Поэтому в Крыму похолодало, объясняет синоптик.
"Больше всего осадков прошло в виде мокрого снега. Сильный снег, мокрый снег прошел на севере Крыма – это Джанкой, Клепинино, Раздольное, Нижнегорск, восточные районы Крыма – в Мысовом 14 миллиметров", – перечислила Любецкая.
В горах Крыма был не такой сильный снегопад, как ожидалось, отметила она.
"Всего два сантиметра сейчас высота снежного покрова на Ай-Петри и три сантиметра – Ангарский перевал. В северных районах Крыма шесть сантиметров", – проинформировала руководитель гидрометцентра.
В ближайшие дни во всех районах Крыма установится зимняя погода с температурой ночью от -1 градуса (южный берег Крыма) до -6 градусов. Дневные температуры будут колебаться от трех градусов мороза до двух тепла, на южном берегу полуострова – до +3.
На следующей неделе с 10 по 14 февраля погода существенно не изменится, ночные температуры опустятся до -7 градусов, есть вероятность небольшого снега.
Ранее сообщалось, что из-за снега и гололедицы на дорогах Крыма дежурит
86 единиц техники, за ночь 4 февраля было обработано более 3000 километров. В Крыму действует штормовое предупреждение.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: