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В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего
В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего
В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T16:07
2025-02-04T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.На смену теплому воздуху из акватории Средиземного моря в Крым пришел полярный воздух из Скандинавии. Поэтому в Крыму похолодало, объясняет синоптик."Больше всего осадков прошло в виде мокрого снега. Сильный снег, мокрый снег прошел на севере Крыма – это Джанкой, Клепинино, Раздольное, Нижнегорск, восточные районы Крыма – в Мысовом 14 миллиметров", – перечислила Любецкая.В горах Крыма был не такой сильный снегопад, как ожидалось, отметила она.В ближайшие дни во всех районах Крыма установится зимняя погода с температурой ночью от -1 градуса (южный берег Крыма) до -6 градусов. Дневные температуры будут колебаться от трех градусов мороза до двух тепла, на южном берегу полуострова – до +3.На следующей неделе с 10 по 14 февраля погода существенно не изменится, ночные температуры опустятся до -7 градусов, есть вероятность небольшого снега.Ранее сообщалось, что из-за снега и гололедицы на дорогах Крыма дежурит 86 единиц техники, за ночь 4 февраля было обработано более 3000 километров. В Крыму действует штормовое предупреждение.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм оставил без света часть Ростовской областиВ Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуостроваСильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь
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В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего

Сильные снегопады в Крыму ожидаются 6 и 7 февраля

16:07 04.02.2025 (обновлено: 16:57 04.02.2025)
 
© Глава администрации Азовского районаСнежная зима
Снежная зима
© Глава администрации Азовского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Наиболее интенсивный снег ждем днем шестого и ночью седьмого февраля. Вместе с сильным ветром придут снегопады, метели, на дорогах гололедица. Зима еще не закончилась", – сказала Татьяна Любецкая.
На смену теплому воздуху из акватории Средиземного моря в Крым пришел полярный воздух из Скандинавии. Поэтому в Крыму похолодало, объясняет синоптик.
"Больше всего осадков прошло в виде мокрого снега. Сильный снег, мокрый снег прошел на севере Крыма – это Джанкой, Клепинино, Раздольное, Нижнегорск, восточные районы Крыма – в Мысовом 14 миллиметров", – перечислила Любецкая.
В горах Крыма был не такой сильный снегопад, как ожидалось, отметила она.

"Всего два сантиметра сейчас высота снежного покрова на Ай-Петри и три сантиметра – Ангарский перевал. В северных районах Крыма шесть сантиметров", – проинформировала руководитель гидрометцентра.

В ближайшие дни во всех районах Крыма установится зимняя погода с температурой ночью от -1 градуса (южный берег Крыма) до -6 градусов. Дневные температуры будут колебаться от трех градусов мороза до двух тепла, на южном берегу полуострова – до +3.
На следующей неделе с 10 по 14 февраля погода существенно не изменится, ночные температуры опустятся до -7 градусов, есть вероятность небольшого снега.
Ранее сообщалось, что из-за снега и гололедицы на дорогах Крыма дежурит 86 единиц техники, за ночь 4 февраля было обработано более 3000 километров. В Крыму действует штормовое предупреждение.
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