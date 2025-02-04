https://crimea.ria.ru/20250204/v-krym-idut-snegopady-i-meteli-kogda-budet-kholodnee-vsego-1143910540.html

В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего

В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего

В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T16:07

2025-02-04T16:07

2025-02-04T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.На смену теплому воздуху из акватории Средиземного моря в Крым пришел полярный воздух из Скандинавии. Поэтому в Крыму похолодало, объясняет синоптик."Больше всего осадков прошло в виде мокрого снега. Сильный снег, мокрый снег прошел на севере Крыма – это Джанкой, Клепинино, Раздольное, Нижнегорск, восточные районы Крыма – в Мысовом 14 миллиметров", – перечислила Любецкая.В горах Крыма был не такой сильный снегопад, как ожидалось, отметила она.В ближайшие дни во всех районах Крыма установится зимняя погода с температурой ночью от -1 градуса (южный берег Крыма) до -6 градусов. Дневные температуры будут колебаться от трех градусов мороза до двух тепла, на южном берегу полуострова – до +3.На следующей неделе с 10 по 14 февраля погода существенно не изменится, ночные температуры опустятся до -7 градусов, есть вероятность небольшого снега.Ранее сообщалось, что из-за снега и гололедицы на дорогах Крыма дежурит 86 единиц техники, за ночь 4 февраля было обработано более 3000 километров. В Крыму действует штормовое предупреждение.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм оставил без света часть Ростовской областиВ Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуостроваСильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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