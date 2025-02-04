https://crimea.ria.ru/20250204/v-kerchenskom-prolive-ozhidaetsya-silnyy-shtorm-1143908350.html

В Керченском проливе ожидается сильный шторм

В Керченском проливе ожидается сильный шторм - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Керченском проливе ожидается сильный шторм

В четверг, 6 февраля, в Крыму усилится холодный северо-восточный ветер, который принесет сильный шторм в район Керченского пролива. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T18:49

2025-02-04T18:49

2025-02-04T18:49

татьяна любецкая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В четверг, 6 февраля, в Крыму усилится холодный северо-восточный ветер, который принесет сильный шторм в район Керченского пролива. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Северо-восточный ветер принесет снегопады и метели, на дорогах ожидается гололедица. В Керченском проливе он приведет к сильному шторму.Ветер со скоростью 25 метров в секунду по принятой у метеорологов шкале Бофорта классифицируется как сильный шторм и сопровождается 10-бальным волнением моря. Он приводит к значительным разрушениям, может вырвать небольшие деревья.В зоне Керченского пролива у берегов Крыма и Кубани объявлен режим ЧС в связи с крушением 15 декабря 2024 года танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". После поданных сигналов бедствия с борта танкеров были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Операция по спасению людей проходила в сложных условиях сильного штормового ветра скоростью 25 метров в секунду к тонущим судам нельзя было подойти. Корабли Морспасслужбы смогли максимально приблизиться к терпящим бедствие и спасти людей с помощью канатов. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работыМазут в Черном море - новые выбросы нашли на 19 участках Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 км

https://crimea.ria.ru/20250201/shest-popytok-podkhoda--kak-spasali-lyudey-s-volgonefti-212-1143842409.html

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керченский пролив

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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