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Удар по автобусу с детьми и юбилей Ялтинской конференции: главное за день - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Удар по автобусу с детьми и юбилей Ялтинской конференции: главное за день
Удар по автобусу с детьми и юбилей Ялтинской конференции: главное за день - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Удар по автобусу с детьми и юбилей Ялтинской конференции: главное за день
ВСУ атаковали мирные регионы России и ударили по школьному автобусу в Запорожской области. В Ливадийском дворце прошли памятные мероприятия в честь 80-летия... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T22:57
2025-02-04T22:57
крым
украина
россия
безопасность
коллективный запад
онкология
ядерное оружие
ялтинская конференция
главное за день
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали мирные регионы России и ударили по школьному автобусу в Запорожской области. В Ливадийском дворце прошли памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской конференции. Главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекир Сеферов дал интервью РИА Новости Крым. Владимир Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУВ ночь на вторник над Азовским морем уничтожена украинская ракета "Нептун", сообщали в пресс-службе Минобороны России.В Васильевском округе Запорожской области 4 февраля зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Пострадал водитель автобуса - он в тяжелом состоянии, мужчину перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.Еще семь мирных жителей получили ранения из-за обстрела ВСУ жилых кварталов одного из районов Горловки в Донбассе, в том числе рынка, сообщил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.80 лет Ялтинской конференцииВ Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма во вторник прошли памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны. В ходе круглого стола доктор юридических наук, специалист в области международной юриспруденции Алексей Клишин заявил о необходимости добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ. А глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, правовед Павел Крашенинников презентовал свою новую книгу "На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира 1939-1953 годов".Онкология в КрымуНа базе крымского республиканского онкологического диспансера в 2027 году планируют начать строить новый современный хирургический комплекс, заявил главный врач республиканского онкодиспансера Бекир Сеферов. Всего в регионе на учете по онкозаболеваниям состоят чуть более 70 тысяч человек. В 2024 году на учете было поставлено 6786 пациентов. В День борьбы с раковыми заболеваниями Сеферов дал большое интервью РИА Новости Крым.Зеленский требует ядерное оружиеВладимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану потребовал у западных партнеров ядерное оружие и ракеты для Киева. Также он признал, что в ближайшие десятилетия Украина не сможет стать членом НАТО и в очередной раз требует у запада финансировать украинскую армию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, украина, россия, безопасность, коллективный запад, онкология, ядерное оружие, ялтинская конференция, главное за день, новости, новости крыма
Удар по автобусу с детьми и юбилей Ялтинской конференции: главное за день

Удар ВСУ по школьному автобусу и годовщина Ялтинской конференции: главное за день

22:57 04.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
Реконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали мирные регионы России и ударили по школьному автобусу в Запорожской области. В Ливадийском дворце прошли памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской конференции. Главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекир Сеферов дал интервью РИА Новости Крым. Владимир Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удары ВСУ

В ночь на вторник над Азовским морем уничтожена украинская ракета "Нептун", сообщали в пресс-службе Минобороны России.
В Васильевском округе Запорожской области 4 февраля зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Пострадал водитель автобуса - он в тяжелом состоянии, мужчину перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.
Еще семь мирных жителей получили ранения из-за обстрела ВСУ жилых кварталов одного из районов Горловки в Донбассе, в том числе рынка, сообщил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
Вчера, 17:48
Раненного при атаке на школьный автобус водителя перевезли в Крым

80 лет Ялтинской конференции

В Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма во вторник прошли памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны. В ходе круглого стола доктор юридических наук, специалист в области международной юриспруденции Алексей Клишин заявил о необходимости добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ. А глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, правовед Павел Крашенинников презентовал свою новую книгу "На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира 1939-1953 годов".
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Вчера, 17:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Онкология в Крыму

На базе крымского республиканского онкологического диспансера в 2027 году планируют начать строить новый современный хирургический комплекс, заявил главный врач республиканского онкодиспансера Бекир Сеферов. Всего в регионе на учете по онкозаболеваниям состоят чуть более 70 тысяч человек. В 2024 году на учете было поставлено 6786 пациентов. В День борьбы с раковыми заболеваниями Сеферов дал большое интервью РИА Новости Крым.

Зеленский требует ядерное оружие

Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану потребовал у западных партнеров ядерное оружие и ракеты для Киева. Также он признал, что в ближайшие десятилетия Украина не сможет стать членом НАТО и в очередной раз требует у запада финансировать украинскую армию.
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