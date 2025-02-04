Удар по автобусу с детьми и юбилей Ялтинской конференции: главное за день
Удар ВСУ по школьному автобусу и годовщина Ялтинской конференции: главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали мирные регионы России и ударили по школьному автобусу в Запорожской области. В Ливадийском дворце прошли памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской конференции. Главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекир Сеферов дал интервью РИА Новости Крым. Владимир Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие.
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Удары ВСУ
В ночь на вторник над Азовским морем уничтожена украинская ракета "Нептун", сообщали в пресс-службе Минобороны России.
В Васильевском округе Запорожской области 4 февраля зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Пострадал водитель автобуса - он в тяжелом состоянии, мужчину перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.
Еще семь мирных жителей получили ранения из-за обстрела ВСУ жилых кварталов одного из районов Горловки в Донбассе, в том числе рынка, сообщил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
80 лет Ялтинской конференции
В Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма во вторник прошли памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны. В ходе круглого стола доктор юридических наук, специалист в области международной юриспруденции Алексей Клишин заявил о необходимости добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ. А глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, правовед Павел Крашенинников презентовал свою новую книгу "На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира 1939-1953 годов".
Онкология в Крыму
На базе крымского республиканского онкологического диспансера в 2027 году планируют начать строить новый современный хирургический комплекс, заявил главный врач республиканского онкодиспансера Бекир Сеферов. Всего в регионе на учете по онкозаболеваниям состоят чуть более 70 тысяч человек. В 2024 году на учете было поставлено 6786 пациентов. В День борьбы с раковыми заболеваниями Сеферов дал большое интервью РИА Новости Крым.
Зеленский требует ядерное оружие
Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану потребовал у западных партнеров ядерное оружие и ракеты для Киева. Также он признал, что в ближайшие десятилетия Украина не сможет стать членом НАТО и в очередной раз требует у запада финансировать украинскую армию.
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