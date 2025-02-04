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Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус
Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус
Водитель школьного автобуса в Запорожской области, который утром был обстрелян украинской артиллерией, получил осколочные ранения грудной клетки, глаза и ожоги... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T10:38
2025-02-04T10:38
запорожская область
новости
евгений балицкий
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Водитель школьного автобуса в Запорожской области, который утром был обстрелян украинской артиллерией, получил осколочные ранения грудной клетки, глаза и ожоги лица. Пятеро детей доставлены в больницу на обследование, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В автобусе на момент атаки находились 20 школьников и двое сопровождающих, им всем оказана медицинская помощь, пятеро из них отправили в медучреждение на дополнительное обследование. С детьми работают психологи."Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей. Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все", - написал губернатор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за суткиПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ обстреляли село в Херсонской области – погибли два человека
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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запорожская область, новости, евгений балицкий, обстрелы всу, происшествия
Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус

В Запорожской области водитель школьного автобуса получил осколочные ранения и ожог лица

10:38 04.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Водитель школьного автобуса в Запорожской области, который утром был обстрелян украинской артиллерией, получил осколочные ранения грудной клетки, глаза и ожоги лица. Пятеро детей доставлены в больницу на обследование, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Только что переговорил с Министерством здравоохранения Запорожской области, водитель школьного автобуса получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Принято решение о его транспортировке в Мелитопольскую областную больницу", - говорится в сообщении.
В автобусе на момент атаки находились 20 школьников и двое сопровождающих, им всем оказана медицинская помощь, пятеро из них отправили в медучреждение на дополнительное обследование. С детьми работают психологи.
"Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей. Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все", - написал губернатор.
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