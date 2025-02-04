https://crimea.ria.ru/20250204/stalo-izvestno-sostoyanie-ranennykh-pri-atake-na-shkolnyy-avtobus-1143894817.html

Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус

Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус

Водитель школьного автобуса в Запорожской области, который утром был обстрелян украинской артиллерией, получил осколочные ранения грудной клетки, глаза и ожоги... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T10:38

2025-02-04T10:38

2025-02-04T10:38

запорожская область

новости

евгений балицкий

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Водитель школьного автобуса в Запорожской области, который утром был обстрелян украинской артиллерией, получил осколочные ранения грудной клетки, глаза и ожоги лица. Пятеро детей доставлены в больницу на обследование, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В автобусе на момент атаки находились 20 школьников и двое сопровождающих, им всем оказана медицинская помощь, пятеро из них отправили в медучреждение на дополнительное обследование. С детьми работают психологи."Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей. Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все", - написал губернатор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за суткиПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ обстреляли село в Херсонской области – погибли два человека

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости, евгений балицкий, обстрелы всу, происшествия