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Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области
Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области
21 населенный пункт в Ростовской области остался без электроснабжения из-за непогоды, без света около 30 тысяч человек. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T09:42
2025-02-04T09:43
ростовская область
отключение электроэнергии
новости
погода
россети
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. 21 населенный пункт в Ростовской области остался без электроснабжения из-за непогоды, без света около 30 тысяч человек. Об этом сообщил глава администрации Азовского района Александр Палатный.В Азовском районе работают шесть аварийных бригад - 12 человек и 7 единиц техники. В течение дня группировку сил и средств планируется нарастить, отметил Палатный.По информации "Россети. Юг", имеют место аварийные отключения и в других районах области."Сильный мокрый снег и ветер с порывами до 20 м/с стали причиной локальных нарушений электроснабжения в ряде населенных пунктов на юге и западе региона. В восстановительных работах задействованы 37 бригад "Ростовэнерго": 98 специалистов и 41 единица техники", - сообщили на предприятии. В настоящее время ведется подключение абонентов, в том числе социально значимых объектов, по резервным схемам электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, отключение электроэнергии, новости, погода, россети, происшествия
Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области

В Ростовской области 30 тысяч человек остались без света из-за непогоды

09:42 04.02.2025 (обновлено: 09:43 04.02.2025)
 
© Россети ЮгОбледенение проводов в Ростовской области
Обледенение проводов в Ростовской области
© Россети Юг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. 21 населенный пункт в Ростовской области остался без электроснабжения из-за непогоды, без света около 30 тысяч человек. Об этом сообщил глава администрации Азовского района Александр Палатный.
"В результате прохождения атмосферного фронта с обилием осадков в Азовском районе имеют место порывы линий электропередачи. По состоянию на 7:00 аварийное отключение подачи электроэнергии зафиксировано в 21 населенном пункте. Без света около 30 тысяч человек", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
В Азовском районе работают шесть аварийных бригад - 12 человек и 7 единиц техники. В течение дня группировку сил и средств планируется нарастить, отметил Палатный.
По информации "Россети. Юг", имеют место аварийные отключения и в других районах области.
"Сильный мокрый снег и ветер с порывами до 20 м/с стали причиной локальных нарушений электроснабжения в ряде населенных пунктов на юге и западе региона. В восстановительных работах задействованы 37 бригад "Ростовэнерго": 98 специалистов и 41 единица техники", - сообщили на предприятии.
В настоящее время ведется подключение абонентов, в том числе социально значимых объектов, по резервным схемам электроснабжения.
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