https://crimea.ria.ru/20250204/snezhnyy-shtorm-ostavil-bez-sveta-chast-rostovskoy-oblasti-1143893357.html

Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области

Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области

21 населенный пункт в Ростовской области остался без электроснабжения из-за непогоды, без света около 30 тысяч человек. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T09:42

2025-02-04T09:42

2025-02-04T09:43

ростовская область

отключение электроэнергии

новости

погода

россети

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. 21 населенный пункт в Ростовской области остался без электроснабжения из-за непогоды, без света около 30 тысяч человек. Об этом сообщил глава администрации Азовского района Александр Палатный.В Азовском районе работают шесть аварийных бригад - 12 человек и 7 единиц техники. В течение дня группировку сил и средств планируется нарастить, отметил Палатный.По информации "Россети. Юг", имеют место аварийные отключения и в других районах области."Сильный мокрый снег и ветер с порывами до 20 м/с стали причиной локальных нарушений электроснабжения в ряде населенных пунктов на юге и западе региона. В восстановительных работах задействованы 37 бригад "Ростовэнерго": 98 специалистов и 41 единица техники", - сообщили на предприятии. В настоящее время ведется подключение абонентов, в том числе социально значимых объектов, по резервным схемам электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, отключение электроэнергии, новости, погода, россети, происшествия