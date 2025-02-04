Рейтинг@Mail.ru
Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250204/rossiya-dolzhna-dobitsya-novogo-nyurnberga-nad-boevikami-vsu--ekspert-1143908485.html
Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт
Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт
России необходимо добиваться создания международного судебного органа для внесения решений в отношении военных преступников киевского режима. Такое мнение... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T15:23
2025-02-04T15:30
крым
ялта
ливадия
нюрнбергский процесс
политика
россия
украина
мнения
новости
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143908147_0:58:1113:684_1920x0_80_0_0_6054cb058eeae7d9e2f923918fa11f08.jpg
ЯЛТА, 4 фев - РИА Новости Крым. России необходимо добиваться создания международного судебного органа для внесения решений в отношении военных преступников киевского режима. Такое мнение высказал доктор юридических наук, специалист в области международной юриспруденции Алексей Клишин в ходе круглого стола, посвященного 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам Клишина, это сложная задача, поскольку на данный момент все связи России с Интерполом, Европолом и рядом стран мира, с которыми у Москвы действовали соглашения о правовой помощи, разорваны. Эту систему придется выстраивать заново, считает специалист.Юрист также выразил уверенность, что России необходимо политизировать процесс привлечения к ответственности военных преступников киевского режима, как в свое время советский лидер Иосиф Сталин политизировал Нюрнбергский трибунал над нацистскими преступниками после окончания Великой Отечественной войны.В Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма проходят памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны. В них принимают участие руководители Крыма, депутаты Госдумы и крымского парламента, историки, политологи, общественные деятели.Нюрнбергский процесс – международный суд над группой главных нацистских военных преступников, бывших руководителями гитлеровской Германии. Он начался 20 ноября 1945 года и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие. Подсудимым предъявили обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференцииЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войныНовую систему международных отношений определят три государства – мнение
крым
ялта
ливадия
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143908147_62:0:1051:742_1920x0_80_0_0_1a97d2b699437a1b0aae0ac494b6ac73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, ливадия, нюрнбергский процесс, политика, россия, украина, мнения, новости, история
Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт

Нужно провести новый Нюрнбергский трибунал над военными преступниками Украины - эксперт

15:23 04.02.2025 (обновлено: 15:30 04.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
Реконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
ЯЛТА, 4 фев - РИА Новости Крым. России необходимо добиваться создания международного судебного органа для внесения решений в отношении военных преступников киевского режима. Такое мнение высказал доктор юридических наук, специалист в области международной юриспруденции Алексей Клишин в ходе круглого стола, посвященного 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Перед нами стоит задача привлечь к ответственности этих преступников... Нужно обязательно создать соответствующий международный судебный орган, который будет принимать решения по военным преступникам украинских событий", - сказал эксперт.
По словам Клишина, это сложная задача, поскольку на данный момент все связи России с Интерполом, Европолом и рядом стран мира, с которыми у Москвы действовали соглашения о правовой помощи, разорваны. Эту систему придется выстраивать заново, считает специалист.
Юрист также выразил уверенность, что России необходимо политизировать процесс привлечения к ответственности военных преступников киевского режима, как в свое время советский лидер Иосиф Сталин политизировал Нюрнбергский трибунал над нацистскими преступниками после окончания Великой Отечественной войны.
В Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма проходят памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны. В них принимают участие руководители Крыма, депутаты Госдумы и крымского парламента, историки, политологи, общественные деятели.
Нюрнбергский процесс – международный суд над группой главных нацистских военных преступников, бывших руководителями гитлеровской Германии. Он начался 20 ноября 1945 года и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие. Подсудимым предъявили обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференции
Ялта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны
Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
 
КрымЯлтаЛивадияНюрнбергский процессПолитикаРоссияУкраинаМненияНовостиИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Раненного при атаке на школьный автобус водителя перевезли в Крым
17:45В Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных
17:31Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для Крыма
17:17Дух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства
17:00В Крыму более 70 тысяч человек болеют раком
16:45Тысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря
16:27Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине
16:07В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего
15:47Почки свиней будут пересаживать людям – в США разрешили испытания
15:23Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт
14:52Восемь дней, которые изменили мир: что осталось за кулисами Ялты-1945
14:25В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом
14:02В зоне СВО решается судьба более справедливого миропорядка - Аксенов
13:57Потери ВСУ в Курской области растут
13:49ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли больше 1200 боевиков
13:39В Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения
13:30Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу
13:23Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам
13:10В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференции
12:48"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского
Лента новостейМолния