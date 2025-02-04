https://crimea.ria.ru/20250204/rossiya-dolzhna-dobitsya-novogo-nyurnberga-nad-boevikami-vsu--ekspert-1143908485.html

Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт

Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт

России необходимо добиваться создания международного судебного органа для внесения решений в отношении военных преступников киевского режима. Такое мнение... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T15:23

2025-02-04T15:23

2025-02-04T15:30

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ЯЛТА, 4 фев - РИА Новости Крым. России необходимо добиваться создания международного судебного органа для внесения решений в отношении военных преступников киевского режима. Такое мнение высказал доктор юридических наук, специалист в области международной юриспруденции Алексей Клишин в ходе круглого стола, посвященного 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам Клишина, это сложная задача, поскольку на данный момент все связи России с Интерполом, Европолом и рядом стран мира, с которыми у Москвы действовали соглашения о правовой помощи, разорваны. Эту систему придется выстраивать заново, считает специалист.Юрист также выразил уверенность, что России необходимо политизировать процесс привлечения к ответственности военных преступников киевского режима, как в свое время советский лидер Иосиф Сталин политизировал Нюрнбергский трибунал над нацистскими преступниками после окончания Великой Отечественной войны.В Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма проходят памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны. В них принимают участие руководители Крыма, депутаты Госдумы и крымского парламента, историки, политологи, общественные деятели.Нюрнбергский процесс – международный суд над группой главных нацистских военных преступников, бывших руководителями гитлеровской Германии. Он начался 20 ноября 1945 года и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие. Подсудимым предъявили обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференцииЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войныНовую систему международных отношений определят три государства – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, ливадия, нюрнбергский процесс, политика, россия, украина, мнения, новости, история