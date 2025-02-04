Раненного при атаке на школьный автобус водителя перевезли в Крым
Раненного в Запорожской области водителя школьного автобуса экстренно отправили в Крым
17:48 04.02.2025 (обновлено: 17:51 04.02.2025)
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Водитель школьного автобуса в Запорожской области, получивший ранения в результате утреннего обстрела со стороны боевиков ВСУ, экстренно направлен в Симферополь для получения высокотехнологичной помощи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Водителя автобуса экстренно отправили в областную клиническую больницу в Симферополь, он получил серьезные ранения в результате взрыва управляемого БПЛА и нуждается в высокотехнологичной помощи", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Балицкого, пятеро ребят, получивших осколочные ранения, остаются на стационарном наблюдении под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. Также со всеми детьми поработали психологи. Дети напуганы, но в целом их состояние оценивается как удовлетворительное, добавил губернатор и заверил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.
Во вторник украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В момент атаки в автобусе находились 20 школьников и двое сопровождающих. Водитель получил осколочные ранения грудной клетки, глаза и ожоги лица. Пятерых детей доставили в больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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