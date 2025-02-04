https://crimea.ria.ru/20250204/ranennogo-pri-atake-na-shkolnyy-avtobus-voditelya-perevezli-v-krym---1143918316.html

Раненного при атаке на школьный автобус водителя перевезли в Крым

Раненного при атаке на школьный автобус водителя перевезли в Крым - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Раненного при атаке на школьный автобус водителя перевезли в Крым

Водитель школьного автобуса в Запорожской области, получивший ранения в результате утреннего обстрела со стороны боевиков ВСУ, экстренно направлен в Симферополь РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T17:48

2025-02-04T17:48

2025-02-04T17:51

крым

симферополь

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

евгений балицкий

обстрелы всу

запорожская область

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Водитель школьного автобуса в Запорожской области, получивший ранения в результате утреннего обстрела со стороны боевиков ВСУ, экстренно направлен в Симферополь для получения высокотехнологичной помощи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, пятеро ребят, получивших осколочные ранения, остаются на стационарном наблюдении под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. Также со всеми детьми поработали психологи. Дети напуганы, но в целом их состояние оценивается как удовлетворительное, добавил губернатор и заверил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.Во вторник украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В момент атаки в автобусе находились 20 школьников и двое сопровождающих. Водитель получил осколочные ранения грудной клетки, глаза и ожоги лица. Пятерых детей доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусуСтало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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