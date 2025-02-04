https://crimea.ria.ru/20250204/prinyal-ot-poroshenko-i-otmyl-azarov-o-korruptsionnykh-skhemakh-zelenskogo-1143898758.html

"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского

"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского - РИА Новости Крым, 04.02.2025

"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком переосвоили коррупционные финансовые потоки, которые до них наладил... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T12:48

2025-02-04T12:48

2025-02-04T12:48

илон маск

коррупция

владимир зеленский

украина

дональд трамп

сша

николай азаров

мнения

петр порошенко*

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком переосвоили коррупционные финансовые потоки, которые до них наладил экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом в эфире канала "Россия-1" заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.Так он прокомментировал сообщения Службы внешней разведки России о том, что в штаб-квартире НАТО готовят масштабную кампанию по дискредитации Зеленского. В частности, могут быть опубликованы данные о присвоении командой Зеленского 1,5 миллиардов долларов, направленных на закупку боеприпасов.Централизованную систему коррупции наладил в свое время Порошенко, подчеркнул экс-премьер-министр."Все органы власти работали на сбор денег и передачу их в центр, часть у себя оставляли, часть передавали. Множество информации о Порошенко было опубликовано еще при его президентстве, но, естественно, никто на это не обращал внимания", - подчеркнул Азаров.По его словам, коррупционными потоками в команде Зеленского занимается глава его офиса Андрей Ермак, отмывая их через систему биткоинов."Уже ходит информация о том, что якобы отмывались деньги через систему биткоинов и так далее. Открывались в Арабских Эмиратах фонды различные, занимался этим Ермак. И ведь эта информация пришла не из Украины, она пришла от американцев", - заметил Азаров.Таким образом были присвоены огромные суммы, уверяет бывший премьер-министр правительства Януковича. Речь идет о миллиардах долларов, и расследованием этих махинаций поручено заниматься предпринимателю Илону Маску, который по данным американских СМИ, работает в администрации президента Дональда Трампа в статусе специального государственного служащего."Маску поручено заниматься вот этим делом, огромные называются масштабы. Я даже с трудом верю в такие масштабы разворовывания средств, которые предоставлялись киевскому режиму. Ну, миллиарды - это точно".Николай Азаров уверен, что это станет рычагом давления на Зеленского, которого таким образом заставят провести выборы на Украине.Сенатор РФ Алексей Пушков ранее высказал мнение, что тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных в 2025 году для новой администрации США и Республиканской партии, что сулит киевскому режиму серьезные проблемы. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на УкраинеСША заявили о необходимости выборов на Украине"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииУкраина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, коррупция, владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша, николай азаров, мнения, петр порошенко*