https://crimea.ria.ru/20250204/prinyal-ot-poroshenko-i-otmyl-azarov-o-korruptsionnykh-skhemakh-zelenskogo-1143898758.html
"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского
"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского - РИА Новости Крым, 04.02.2025
"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком переосвоили коррупционные финансовые потоки, которые до них наладил... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T12:48
2025-02-04T12:48
2025-02-04T12:48
илон маск
коррупция
владимир зеленский
украина
дональд трамп
сша
николай азаров
мнения
петр порошенко*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком переосвоили коррупционные финансовые потоки, которые до них наладил экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом в эфире канала "Россия-1" заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.Так он прокомментировал сообщения Службы внешней разведки России о том, что в штаб-квартире НАТО готовят масштабную кампанию по дискредитации Зеленского. В частности, могут быть опубликованы данные о присвоении командой Зеленского 1,5 миллиардов долларов, направленных на закупку боеприпасов.Централизованную систему коррупции наладил в свое время Порошенко, подчеркнул экс-премьер-министр."Все органы власти работали на сбор денег и передачу их в центр, часть у себя оставляли, часть передавали. Множество информации о Порошенко было опубликовано еще при его президентстве, но, естественно, никто на это не обращал внимания", - подчеркнул Азаров.По его словам, коррупционными потоками в команде Зеленского занимается глава его офиса Андрей Ермак, отмывая их через систему биткоинов."Уже ходит информация о том, что якобы отмывались деньги через систему биткоинов и так далее. Открывались в Арабских Эмиратах фонды различные, занимался этим Ермак. И ведь эта информация пришла не из Украины, она пришла от американцев", - заметил Азаров.Таким образом были присвоены огромные суммы, уверяет бывший премьер-министр правительства Януковича. Речь идет о миллиардах долларов, и расследованием этих махинаций поручено заниматься предпринимателю Илону Маску, который по данным американских СМИ, работает в администрации президента Дональда Трампа в статусе специального государственного служащего."Маску поручено заниматься вот этим делом, огромные называются масштабы. Я даже с трудом верю в такие масштабы разворовывания средств, которые предоставлялись киевскому режиму. Ну, миллиарды - это точно".Николай Азаров уверен, что это станет рычагом давления на Зеленского, которого таким образом заставят провести выборы на Украине.Сенатор РФ Алексей Пушков ранее высказал мнение, что тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных в 2025 году для новой администрации США и Республиканской партии, что сулит киевскому режиму серьезные проблемы. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на УкраинеСША заявили о необходимости выборов на Украине"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииУкраина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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илон маск, коррупция, владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша, николай азаров, мнения, петр порошенко*
"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского
Бывший премьер Украины Азаров раскрыл схемы отмывания денег Зеленским и Порошенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком переосвоили коррупционные финансовые потоки, которые до них наладил экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом в эфире канала "Россия-1" заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Так он прокомментировал сообщения Службы внешней разведки России
о том, что в штаб-квартире НАТО готовят масштабную кампанию по дискредитации Зеленского. В частности, могут быть опубликованы данные о присвоении командой Зеленского 1,5 миллиардов долларов, направленных на закупку боеприпасов.
"Это было с самого начала. Зеленский давал клятвенные обещания бороться с коррупцией, говорил, что вот весной будут "посадки". А на самом деле, когда пришла к власти его камарилья вместе с Ермаком, они просто переосвоили те потоки, которые наладил Порошенко", - сказал Николай Азаров.
Централизованную систему коррупции наладил в свое время Порошенко, подчеркнул экс-премьер-министр.
"Все органы власти работали на сбор денег и передачу их в центр, часть у себя оставляли, часть передавали. Множество информации о Порошенко было опубликовано еще при его президентстве, но, естественно, никто на это не обращал внимания", - подчеркнул Азаров.
По его словам, коррупционными потоками в команде Зеленского занимается глава его офиса Андрей Ермак, отмывая их через систему биткоинов.
"Уже ходит информация о том, что якобы отмывались деньги через систему биткоинов и так далее. Открывались в Арабских Эмиратах фонды различные, занимался этим Ермак. И ведь эта информация пришла не из Украины, она пришла от американцев", - заметил Азаров.
Таким образом были присвоены огромные суммы, уверяет бывший премьер-министр правительства Януковича. Речь идет о миллиардах долларов, и расследованием этих махинаций поручено заниматься предпринимателю Илону Маску, который по данным американских СМИ, работает в администрации президента Дональда Трампа в статусе специального государственного служащего.
"Маску поручено заниматься вот этим делом, огромные называются масштабы. Я даже с трудом верю в такие масштабы разворовывания средств, которые предоставлялись киевскому режиму. Ну, миллиарды - это точно".
Николай Азаров уверен, что это станет рычагом давления на Зеленского, которого таким образом заставят провести выборы на Украине.
"Это будет одно из серьезных условий, которые американцы поставят или уже поставили Зеленскому. По типу того, что давай, парень, либо проводи выборы по нашей команде, либо пойдешь в места не столь отдаленные".
Сенатор РФ Алексей Пушков ранее высказал мнение
, что тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных в 2025 году для новой администрации США и Республиканской партии, что сулит киевскому режиму серьезные проблемы.
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