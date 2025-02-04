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Почки свиней будут пересаживать людям – в США разрешили испытания
Почки свиней будут пересаживать людям – в США разрешили испытания - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Почки свиней будут пересаживать людям – в США разрешили испытания
Клинические испытания по пересадке людям почек генетически модифицированных свиней теперь смогут проводить две биотехнологические компании в США. Как пишет... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Клинические испытания по пересадке людям почек генетически модифицированных свиней теперь смогут проводить две биотехнологические компании в США. Как пишет американская газета Washington Post, соответствующее разрешение уже получено.На сайте United Therapeutics – одной из компаний, которая будет проводить испытания, указывается, что первоначально в опытах будут участвовать шесть пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, позже число испытуемых вырастет до полусотни. В планах - провести первую трансплантацию уже в середине текущего года.Кроме того, вторая компания-участник испытаний, как пишет американское издание, планирует трансплантировать свиные почки трем пациентам.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс писало, что американка, которой пересадили свиную почку, прожила с ней больше двух месяцев и на плохое самочувствие не жалуется. При этом другие четыре американца, которым ранее трансплантировали свиные органы (как почки, так и сердце), не жили дольше двух месяцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностяхКакие дополнительные трудовые гарантии положены донорамКак в Крыму стать донором стволовых клеток
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сша, новости, трансплантология, наука и технологии, в мире
Почки свиней будут пересаживать людям – в США разрешили испытания
В США двум компаниям разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней
15:47 04.02.2025 (обновлено: 15:57 04.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Клинические испытания по пересадке людям почек генетически модифицированных свиней теперь смогут проводить две биотехнологические компании в США. Как пишет американская газета Washington Post, соответствующее разрешение уже получено.
"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило двум биотехнологическим компаниям проводить клинические испытания по пересадке органов генетически модифицированных свиней пациентам с почечной недостаточностью", – говорится в публикации, цитату из которой приводит РИА Новости.
На сайте United Therapeutics – одной из компаний, которая будет проводить испытания, указывается, что первоначально в опытах будут участвовать шесть пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, позже число испытуемых вырастет до полусотни. В планах - провести первую трансплантацию уже в середине текущего года.
Кроме того, вторая компания-участник испытаний, как пишет американское издание, планирует трансплантировать свиные почки трем пациентам.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс писало, что американка, которой пересадили свиную почку, прожила с ней больше двух месяцев и на плохое самочувствие не жалуется. При этом другие четыре американца, которым ранее трансплантировали свиные органы (как почки, так и сердце), не жили дольше двух месяцев.
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