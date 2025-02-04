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Обманывали россиян: в Узбекистане раскрыли сеть телефонных аферистов
Обманывали россиян: в Узбекистане раскрыли сеть телефонных аферистов - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Обманывали россиян: в Узбекистане раскрыли сеть телефонных аферистов
Узбекские правоохранители раскрыли крупную мошенническую сеть, участники которой через три кол-центра в стране обманывали россиян и присваивали их деньги. Об... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T17:59
2025-02-04T17:59
2025-02-04T17:59
мошенничество
россия
узбекистан
интернет
колл-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Узбекские правоохранители раскрыли крупную мошенническую сеть, участники которой через три кол-центра в стране обманывали россиян и присваивали их деньги. Об этом сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.В ходе следствия установлено, что группировка состояла из 32 человек, "работали" мошенники под видом двух кол-центров в Фергане и одного в Ташкенте."Операторы" находили россиян, которые покупали биологически активные добавки (БАДы) в интернете, звонили им, представляясь сотрудниками следственных органов, предлагали выплаты за возмещение якобы причиненного продавцами БАДов морального вреда.Также участники структуры действовали от имени представителей Минфина России, они обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога.Против злоумышленников возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц, и незаконном (несанкционированном) доступе к компьютерной информации. Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России с февраля может ужесточиться банковское законодательствоЗолото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обманаПродавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства
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мошенничество, россия, узбекистан, интернет, колл-центр
Обманывали россиян: в Узбекистане раскрыли сеть телефонных аферистов
В Узбекистане разоблачили группу из 32 телефонных мошенников, которые обманывали россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Узбекские правоохранители раскрыли крупную мошенническую сеть, участники которой через три кол-центра в стране обманывали россиян и присваивали их деньги. Об этом сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации", — говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В ходе следствия установлено, что группировка состояла из 32 человек, "работали" мошенники под видом двух кол-центров в Фергане и одного в Ташкенте.
"Операторы" находили россиян, которые покупали биологически активные добавки (БАДы) в интернете, звонили им, представляясь сотрудниками следственных органов, предлагали выплаты за возмещение якобы причиненного продавцами БАДов морального вреда.
Также участники структуры действовали от имени представителей Минфина России, они обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц, и незаконном (несанкционированном) доступе к компьютерной информации. Следствие продолжается.
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