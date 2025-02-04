https://crimea.ria.ru/20250204/krasheninnikov-prezentoval-v-krymu-knigu-ob-sssr-v-period-voyny-1143920773.html

Крашенинников презентовал в Крыму книгу об СССР в период войны

Крашенинников презентовал в Крыму книгу об СССР в период войны - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Крашенинников презентовал в Крыму книгу об СССР в период войны

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, правовед Павел Крашенинников презентовал в Ливадийском дворце в Ялте свою новую... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T19:29

2025-02-04T19:29

2025-02-04T19:29

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павел крашенинников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, правовед Павел Крашенинников презентовал в Ливадийском дворце в Ялте свою новую книгу "На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира 1939-1953 годов". Презентация была приурочена к 80-летию со дня открытия Ялтинский (Крымской) конференции 1945 года.В книге автор рассматривает судьбоносный период с 1939 по 1953 годы с точки зрения государства и права. Крашенинников с опорой на документы повествует, как готовилась страна к войне и за счет чего смогла победить, какие меры принимались в предвоенный период, какие законы управляли страной во время Великой Отечественной, как проходила, чем завершилась Ялтинская конференция и каково было ее значение, как восстанавливался Советский Союз после Победы.Кроме того, Крашенинников подробно описывает роль советского вождя Иосифа Сталина в организации Нюрнбергского трибунала, а также уделяет особое внимание отношениям СССР с Японией после окончания войны, в том числе по проблемам принадлежности Курильских островов и Сахалина.В презентации книги приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов, глава Ассоциации юристов России, экс-премьер-министр РФ Сергей Степашин, депутаты Госдумы и крымского парламента, историки, политологи, специалисты в области права.Как отметил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, очень важно, что эта книга обращена не только к историческим корням, но и направлена в будущее, в том числе в плане урегулирования конфликта на Украине.Ялтинская конференция 1945 года и ее итогиКрымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Была созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведения новых государственных границ на освобожденных территориях и установления признанных всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, а также создания процедур, гарантирующих неизменность этих линий.В частности, обсуждался вопрос об оккупации Германии и контроле над ней. Было решено, что СССР контролирует восточную часть Германии, Англия – северо-западную, США – юго-западную. Союзные державы пригласили Францию принять участие в оккупации Германии. Район Большого Берлина будет оккупирован силами трех союзных держав.Участниками конференции была принята Декларация об освобожденной Европе. Она предусматривала согласование политики держав и совместные их действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами. Разногласия возникли по Польше и Югославии. Сталин не соглашался, чтобы Польша получила старые территории, но и не хотел, чтобы она была слабым союзником. После длительных дискуссий было зафиксировано, что восточная граница Польши пройдет вдоль линии Керзона, но западная граница еще не была определена, это было отложено до мирной конференции.На конференции также ставится вопрос об ООН. Учредительную конференцию ООН было решено созвать 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско. В основу ее деятельности был положен принцип единогласного принятия решений постоянными членами Совета Безопасности (Великобритания, Китай, СССР, США, Франция), каждый из которых имел право заблокировать неприемлемое для себя решение (право вето). Кроме того, Сталин добился согласия партнеров по переговорам на то, чтобы в числе учредителей и членов ООН был не только СССР, но и Украинская и Белорусская союзные республики как наиболее пострадавшие от войны.Также было подписано соглашение о том, что СССР вступит в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Взамен Советский Союз возвращал контроль над южной частью Сахалина и Курильскими островами, получал право на использование военно-морской базы в Порт-Артуре и Китайско-Восточной железной дороги. Монголия в соответствии с соглашением признавалась независимым государством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войныПутин назвал шесть принципов нового мироустройстваВ переустройстве мира наступает момент истины – Путин

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россия, история, политика, мнения, великая отечественная война, крым, ялта, павел крашенинников