https://crimea.ria.ru/20250204/kogda-tsentr-simferopolya-ochistyat-ot-beskhoznykh-provodov-1143920375.html

Когда центр Симферополя очистят от бесхозных проводов

Когда центр Симферополя очистят от бесхозных проводов - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Когда центр Симферополя очистят от бесхозных проводов

83 улицы в центре Симферополе очистят от бесхозных кабелей к 1 мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замглавы администрации крымской столицы... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T22:33

2025-02-04T22:33

2025-02-04T22:33

крым

симферополь

городская среда

общество

благоустройство

александр семенченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. 83 улицы в центре Симферополе очистят от бесхозных кабелей к 1 мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замглавы администрации крымской столицы Александр Семенченко.Начнут с улицы Пушкина"В приоритетном порядке нам необходимо в центре города прибрать 83 улицы", - сказал он.Ранее сообщалось, что в крымской столице начинают проверять размещение интернет-кабелей. До 1 мая провайдеры должны устранить все нарушения и привести состояние кабелей в порядок. После 1 мая к операторам связи, которые не устранили старые провода, начнут применять административные меры."Первая улица, с которой мы начинаем, это улица Пушкина. Но из-за погодных условий срок работ увеличится и составит не одну, а две недели", - уточнил Семенченко.В течение установленного срока операторам связи необходимо провести маркировку и упорядочить имущество. Непромаркированные бесхозные провода демонтируются. Семенченко напомнил, что в пилотном порядке в прошлом году опоры и линии связи были очищены от старый кабелей на улицах Самокиша и Турецкой.По его словам, "этот опыт показал, что порядка 70% кабелей (на опорах и линиях связи) не используются еще со времен Украины". Кроме того, провода находятся в ненадлежащем состоянии, сделаны с использованием устаревших технологий, портят не только эстетический вид города, но и несут угрозу жизни жителей и гостей Симферополя.Операторы связи заинтересованы в демонтаже старых кабелей, потому что это в дальнейшем облегчает обслуживание действующих, считает он.График работы на симферопольских улицах будет составлен до конца текущей недели и размещен в газете и на сайте администрации.Проверяют состояние столбов"Когда мы обследуем улицу, которую планируем инвентаризировать и упорядочивать, то обращаем внимание на все опоры. В целом, по центру города опоры в достаточно неплохом состоянии, аварийных всего порядка одного процента", - сказал Семенченко.Так, по улице Турецкой всего две опоры были в аварийном состоянии, их заменили.Вместе с бесхозными кабелями со столбов убирают рекламные щиты и снимают неучтенные камеры. Последние собственник, если такой находится, вправе забрать.Когда центральные улицы крымской столицы будут очищены от бесхозных проводов, коммунальщики организуют эту работу и в спальных районах города, пообещал замглавы администрации."Задача - весь город очистить от бесхозных кабелей и навести порядок", - резюмировал Семенченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублейВ Крыму полностью заменят рекламные вывески на латиницеПоездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, городская среда, общество, благоустройство, александр семенченко