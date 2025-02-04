https://crimea.ria.ru/20250204/kazakhstan-opublikoval-predvaritelnyy-otchet-po-katastrofe-v-aktau-1143921310.html
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау
Предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау опубликован Минтрансом Казахстана, данные приводит РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T19:05
2025-02-04T19:05
2025-02-04T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау опубликован Минтрансом Казахстана, данные приводит РИА Новости.Отмечается, что документ размещен в открытом доступе на официальном сайте министерства транспорта.Согласно отчету:Минтранс Казахстана также опубликовал фрагменты переговоров экипажа с наземными службами.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.В конце прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в АктауПутин с Алиевым обсудили крушение самолета "Азербайджанских авиалиний"Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау
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РИА Новости Крым
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казахстан, в мире, происшествия, новости, авиакатастрофа, крушение самолета в казахстане, общество
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау
Казахстан опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Актау
19:05 04.02.2025 (обновлено: 19:59 04.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау опубликован Минтрансом Казахстана, данные приводит РИА Новости.
Отмечается, что документ размещен в открытом доступе на официальном сайте министерства транспорта.
—авиадиспетчеры предупреждали экипаж самолета AZAL о введении плана "Ковер" в Грозном;
—экипаж сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел, а также о дефиците кислорода в салоне, предполагал взрыв кислородного баллона;
—перед крушением борт хаотично менял траекторию полета, наблюдались резкий набор и снижение высоты;
—первоначальный осмотр фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления;
—схожие повреждения обнаружили на левом двигателе и левом крыле, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна;
—гидравлика и электропроводка были повреждены до столкновения самолета с землей, вероятно, из-за "внешних объектов";
—регистратор полетных данных находился в поврежденном, но рабочем состоянии, данные извлекли без замечаний.
Минтранс Казахстана также опубликовал фрагменты переговоров экипажа с наземными службами.
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
В конце прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:
—самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства;
—его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе;
—в день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости;
—командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау;
—Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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