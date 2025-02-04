https://crimea.ria.ru/20250204/kazakhstan-opublikoval-predvaritelnyy-otchet-po-katastrofe-v-aktau-1143921310.html

Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

Предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау опубликован Минтрансом Казахстана, данные приводит РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T19:05

2025-02-04T19:05

2025-02-04T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау опубликован Минтрансом Казахстана, данные приводит РИА Новости.Отмечается, что документ размещен в открытом доступе на официальном сайте министерства транспорта.Согласно отчету:Минтранс Казахстана также опубликовал фрагменты переговоров экипажа с наземными службами.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.В конце прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в АктауПутин с Алиевым обсудили крушение самолета "Азербайджанских авиалиний"Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, в мире, происшествия, новости, авиакатастрофа, крушение самолета в казахстане, общество