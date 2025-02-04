https://crimea.ria.ru/20250204/dron-atakoval-mashinu-s-semey-v-zaporozhskoy-oblasti-1143922274.html

Дрон атаковал машину с семьей в Запорожской области

Дрон атаковал машину с семьей в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Дрон атаковал машину с семьей в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья с ребенком, сообщил вечером во вторник губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T19:57

2025-02-04T19:57

2025-02-04T19:57

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139913760_131:0:1151:574_1920x0_80_0_0_fac151584d4e46a23e7ed33fda60093a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья с ребенком, сообщил вечером во вторник губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести, женщина-пассажир – легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал.Утром во вторник в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - он в тяжелом состоянии, мужчину перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьмиВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человекДве женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости