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Дрон атаковал машину с семьей в Запорожской области
Дрон атаковал машину с семьей в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Дрон атаковал машину с семьей в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья с ребенком, сообщил вечером во вторник губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T19:57
2025-02-04T19:57
2025-02-04T19:57
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья с ребенком, сообщил вечером во вторник губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести, женщина-пассажир – легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал.Утром во вторник в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - он в тяжелом состоянии, мужчину перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьмиВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человекДве женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон атаковал машину с семьей в Запорожской области
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с ребенком в салоне – Балицкий