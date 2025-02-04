https://crimea.ria.ru/20250204/davno-pora-azarov-prokommentiroval-zakrytie-usaid-na-ukraine-1143897080.html

"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине

"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине - РИА Новости Крым, 04.02.2025

"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине

На Украине действовало около 20 программ Агентства США по международному развитию (USAID). Их закрытие приведет к тому, что огромное количество "грантоедов"... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T12:09

2025-02-04T12:09

2025-02-04T12:09

николай азаров

мнения

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. На Украине действовало около 20 программ Агентства США по международному развитию (USAID). Их закрытие приведет к тому, что огромное количество "грантоедов" будут вынуждены искать новый источник финансирования. Об этом в эфире канала "Россия-1" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.На эти средства в основном создавались разные "центры изучения общественного мнения", "формирования свободы и демократии" и тому подобные бесполезные организации. Деньги из своего бюджета, и без того дотационного, на поддержку этих программ Украина тратить не будет.Украине до 2014 года надо было действовать так же решительно, как сейчас поступает Трамп, подчеркнул бывший премьер-министр Украины."Закрыл и все дела. Это серьезная организация, 10 000 сотрудников, огромнейший бюджет, там порядка трех миллиардов долларов по всему миру раскиданы", – отметил Азаров.В конце января агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование всех программ на Украине. Такой приказ получили в киевском офисе агентства после того, как президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней финансирование всех программ помощи США другим странам, за исключением социально важных.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать КиевуТрамп начал действовать: эксперт объяснил возбуждение дела на УмероваКиев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай азаров, мнения, сша, usaid, политика, в мире, украина