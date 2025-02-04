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"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине
"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине - РИА Новости Крым, 04.02.2025
"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине
На Украине действовало около 20 программ Агентства США по международному развитию (USAID). Их закрытие приведет к тому, что огромное количество "грантоедов"... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T12:09
2025-02-04T12:09
2025-02-04T12:09
николай азаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. На Украине действовало около 20 программ Агентства США по международному развитию (USAID). Их закрытие приведет к тому, что огромное количество "грантоедов" будут вынуждены искать новый источник финансирования. Об этом в эфире канала "Россия-1" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.На эти средства в основном создавались разные "центры изучения общественного мнения", "формирования свободы и демократии" и тому подобные бесполезные организации. Деньги из своего бюджета, и без того дотационного, на поддержку этих программ Украина тратить не будет.Украине до 2014 года надо было действовать так же решительно, как сейчас поступает Трамп, подчеркнул бывший премьер-министр Украины."Закрыл и все дела. Это серьезная организация, 10 000 сотрудников, огромнейший бюджет, там порядка трех миллиардов долларов по всему миру раскиданы", – отметил Азаров.В конце января агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование всех программ на Украине. Такой приказ получили в киевском офисе агентства после того, как президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней финансирование всех программ помощи США другим странам, за исключением социально важных.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать КиевуТрамп начал действовать: эксперт объяснил возбуждение дела на УмероваКиев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны"
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николай азаров, мнения, сша, usaid, политика, в мире, украина
"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине
На Украине около 20 программ USAID просто кормили "грантоедов" – Азаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. На Украине действовало около 20 программ Агентства США по международному развитию (USAID). Их закрытие приведет к тому, что огромное количество "грантоедов" будут вынуждены искать новый источник финансирования. Об этом в эфире канала "Россия-1" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"На Украине порядка 20 программ действовало различных. И на этих программах многие СМИ, многие, так сказать, журналисты, всякие политологи и так далее, очень серьезно кормились. Теперь им надо будет искать другие источники финансирования", – сказал Азаров.
На эти средства в основном создавались разные "центры изучения общественного мнения", "формирования свободы и демократии" и тому подобные бесполезные организации. Деньги из своего бюджета, и без того дотационного, на поддержку этих программ Украина тратить не будет.
"Для них (Украины – ред.) это будет проблема, ну и очень хорошо, что будет проблема. Их (USAID – ред.) давным-давно надо было выгнать из страны. Но в свое время, когда мы об этом думали, сразу же приходили из посольства американского и начинали рассказывать, что мы резко ухудшим отношения и так далее", – вспоминает Николай Азаров.
Украине до 2014 года надо было действовать так же решительно, как сейчас поступает Трамп, подчеркнул бывший премьер-министр Украины.
"Закрыл и все дела. Это серьезная организация, 10 000 сотрудников, огромнейший бюджет, там порядка трех миллиардов долларов по всему миру раскиданы", – отметил Азаров.
В конце января агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование
всех программ на Украине. Такой приказ получили в киевском офисе агентства после того, как президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней финансирование
всех программ помощи США другим странам, за исключением социально важных.
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