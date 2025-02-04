40 взрывов на Солнце – центры в зоне прямого влияния на Землю
Земля оказалась в центре зоны прямого влияния солнечных взрывов – ученые
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Четыре десятка взрывов разной мощности зафиксированы на Солнце за неполные двое суток, последний произошел несколько часов назад. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"На Солнце зарегистрирована очередная M вспышка уровня М4.7. Всего за неполные двое суток зарегистрировано 40 вспышек, включая 13 событий уровня M, так что всплеск активности, действительно, значительный", - констатируют ученые.
При этом по-настоящему сильных взрывов, по их данным, пока нет. Энергия растрачивается на множество мелких событий. Для Земли такой режим в целом благоприятен, однако специалисты продолжают мониторинг.
"Надо смотреть, что будет дальше. Центры будут находиться в зоне прямого влияния на Землю еще не менее двух-трех дней", - сказано в сообщении.
Накануне на Солнце произошла серия вспышек, в том числе наивысшего класса мощности. Кроме того, серия из 17 вспышек - от слабых до средних - фиксировалась в течение дня в воскресенье. Как поясняли ученые, солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.
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