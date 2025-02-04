https://crimea.ria.ru/20250204/40-vzryvov-na-solntse--tsentry-v-zone-pryamogo-vliyaniya-na-zemlyu-1143922958.html

40 взрывов на Солнце – центры в зоне прямого влияния на Землю

40 взрывов на Солнце – центры в зоне прямого влияния на Землю - РИА Новости Крым, 04.02.2025

40 взрывов на Солнце – центры в зоне прямого влияния на Землю

Четыре десятка взрывов разной мощности зафиксированы на Солнце за неполные двое суток, последний произошел несколько часов назад. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T21:29

2025-02-04T21:29

2025-02-04T21:29

солнце

вспышки на солнце

земля

космос

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Четыре десятка взрывов разной мощности зафиксированы на Солнце за неполные двое суток, последний произошел несколько часов назад. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.При этом по-настоящему сильных взрывов, по их данным, пока нет. Энергия растрачивается на множество мелких событий. Для Земли такой режим в целом благоприятен, однако специалисты продолжают мониторинг."Надо смотреть, что будет дальше. Центры будут находиться в зоне прямого влияния на Землю еще не менее двух-трех дней", - сказано в сообщении.Накануне на Солнце произошла серия вспышек, в том числе наивысшего класса мощности. Кроме того, серия из 17 вспышек - от слабых до средних - фиксировалась в течение дня в воскресенье. Как поясняли ученые, солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

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солнце, вспышки на солнце, земля, космос, новости