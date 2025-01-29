https://crimea.ria.ru/20250129/v-sevastopole-za-god-prestupnost-snizilas-na-9---prokuratura-1143765132.html
В Севастополе за год преступность снизилась на 9% - прокуратура
В Севастополе за год преступность снизилась на 9% - прокуратура - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Севастополе за год преступность снизилась на 9% - прокуратура
В 2024 году в Севастополе выявили почти 9,5 тысяч нарушений законодательства, к ответственности привлечено более 2,5 тысяч должностных лиц. Такие данные озвучил РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T14:55
2025-01-29T14:55
2025-01-29T14:55
прокуратура города севастополя
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новости севастополя
преступность
закон и право
андрей шевцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В 2024 году в Севастополе выявили почти 9,5 тысяч нарушений законодательства, к ответственности привлечено более 2,5 тысяч должностных лиц. Такие данные озвучил прокурор Севастополя Андрей Шевцов на заседании коллегии с участием первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.Суды города удовлетворили 696 исковых заявлений прокуроров на общую сумму почти 300 млн рублей, сотрудниками ведомства опротестовано более 130 незаконных региональных и муниципальных правовых актов, озвучили в прокуратуре."Уровень преступности в городе снижен на 9,2%. Прокуроры принимали меры реагирования, направленные на повышение качества расследования уголовных дел следственными органами. Благодаря этому сократилось количество уголовных дел, возвращенных судами для дополнительного расследования", - заявил прокурор Севастополя.За помощью к прокурорам стали более активно обращаться горожане – за минувший год в ведомство поступило почти 28 тысяч письменных жалоб и обращений, на личных приемах приняли свыше 5,7 тысяч граждан."Мерами прокурорского реагирования на предприятиях города выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 26,3 млн рублей. На постоянном контроле находились вопросы обеспечения жильем детей-сирот и соблюдения прав участников долевого строительства", - проинформировал также прокурор.Благодаря работе сотрудников ведомства удалось на 98,6% обеспечить выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, а также добиться переселения 113 граждан из аварийного жилья. Кроме того, в прошлом году перед подрядчиками погашена задолженность по исполненным государственным контрактам в размере более 1 млрд рублей.Первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин отметил положительные результаты, достигнутые прокуратурой Севастополя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жильеШесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры
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прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, преступность, закон и право, андрей шевцов
В Севастополе за год преступность снизилась на 9% - прокуратура
В Севастополе за год привлекли к ответственности 2,5 тысячи должностных лиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В 2024 году в Севастополе выявили почти 9,5 тысяч нарушений законодательства, к ответственности привлечено более 2,5 тысяч должностных лиц. Такие данные озвучил прокурор Севастополя Андрей Шевцов на заседании коллегии с участием первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.
"Мерами прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2,5 тысяч должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 66 уголовных дел", - сказал он.
Суды города удовлетворили 696 исковых заявлений прокуроров на общую сумму почти 300 млн рублей, сотрудниками ведомства опротестовано более 130 незаконных региональных и муниципальных правовых актов, озвучили в прокуратуре.
"Уровень преступности в городе снижен на 9,2%. Прокуроры принимали меры реагирования, направленные на повышение качества расследования уголовных дел следственными органами. Благодаря этому сократилось количество уголовных дел, возвращенных судами для дополнительного расследования", - заявил прокурор Севастополя.
За помощью к прокурорам стали более активно обращаться горожане – за минувший год в ведомство поступило почти 28 тысяч письменных жалоб и обращений, на личных приемах приняли свыше 5,7 тысяч граждан.
Основное внимание севастопольские прокуроры сосредоточили на обеспечении соблюдения прав участников СВО и членов их семей. Правоохранители способствовали изменению регионального законодательства о социальной поддержке этой категории граждан, заверил Андрей Шевцов. Это позволило им получать вместо земельного участка денежную компенсацию в размере 1 млн рублей.
"Мерами прокурорского реагирования на предприятиях города выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 26,3 млн рублей. На постоянном контроле находились вопросы обеспечения жильем детей-сирот и соблюдения прав участников долевого строительства", - проинформировал также прокурор.
Благодаря работе сотрудников ведомства удалось на 98,6% обеспечить выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, а также добиться переселения 113 граждан из аварийного жилья. Кроме того, в прошлом году перед подрядчиками погашена задолженность по исполненным государственным контрактам в размере более 1 млрд рублей.
Первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин отметил положительные результаты, достигнутые прокуратурой Севастополя.
"В целом при осуществлении надзорной деятельности вами достигнуты положительные результаты по многим направлениям. Остановлюсь на ряде вопросов, которым необходимо обратить дополнительное внимание. В первую очередь необходимо сосредоточить усилия на сферах, регулирующих основные социальные права граждан: труд и вознаграждение за него, здравоохранение, образование", - подытожил он.
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